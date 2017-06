Le gouvernement du Canada publie une liste d'activités nationales pour la Journée mondiale de l'environnement







GATINEAU, QC, le 2 juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Erik Solheim, ont diffusé la liste des activités organisées par le Canada pour souligner la Journée mondiale de l'environnement, qui se tiendra le 5 juin 2017.

Le Canada est fier d'être le pays hôte de la Journée mondiale de l'environnement cette année. Il a créé une liste d'activités nationales visant à célébrer le thème de 2017, « Rapprocher les gens de la nature ».

Cet événement mondial, qui se déroule sous l'égide du Programme pour l'environnement des Nations Unies, est célébré par des milliers de communautés partout dans le monde. Le 5 juin prochain, le Canada présentera au reste du monde la beauté de ses paysages terrestres et aquatiques.

Citations

« Je suis fière et ravie que, cette année, le Canada soit l'hôte de la Journée mondiale de l'environnement. J'invite tous les Canadiens à participer aux célébrations, à se rapprocher de la nature et à réaffirmer leur engagement d'assurer un environnement sain pour les futures générations. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes honorés et reconnaissants de célébrer la Journée mondiale de l'environnement 2017 dans un endroit aussi magnifique que le Canada. Cette année, nous demandons aux gens qu'ils nous montrent l'importance que la nature a pour eux et qu'ils racontent leurs expériences à d'autres personnes ailleurs dans le monde. Les résidents du Canada ont la chance de bénéficier d'une abondance de paysages saisissants où ils peuvent profiter du plein air et se rapprocher de la nature. »

- Erik Solheim, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement

Faits saillants

En 1972, l'Assemblée générale des Nations Unies a établi que le 5 juin serait la Journée mondiale de l'environnement.

Depuis 1987, différents pays ont été l'hôte de la Journée mondiale de l'environnement et accueilli les célébrations officielles mondiales.

Parmi les récents pays hôtes, on compte l' Angola , l'Italie, la Barbade, le Brésil, la Norvège et les États-Unis.

