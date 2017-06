Travaux de l'autoroute 25 entre les kilomètres 44 et 45 à Saint-Roch-Ouest - REPRISE DES TRAVAUX







SAINT-JÉRÔME, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux de reconstruction du ponceau sous l'autoroute 25 à Saint-Roch-Ouest ont repris le jeudi 1er juin, à la suite de la grève dans l'industrie de la construction. L'incidence de cette grève amène une réévaluation de l'échéancier et de la séquence des travaux.

À la suite d'une modification de la conception de la tête des ponceaux, des travaux d'arpentage se sont avérés nécessaires et le tout a été effectué au cours des journées de jeudi et de vendredi matin. D'autres travaux sont prévus débuter dès le 5 juin 2017 et incluent :

L'arpentage pour l'implantation d'un batardeau (barrage destiné à la retenue d'eau)

La poursuite de l'excavation des matériaux de remblais

La finalisation des travaux préparatoires (assise du ponceau)

La construction d'un batardeau

L'acheminement des conduites vers le site et début de l'installation (ponceau)

Le chantier de l'autoroute 25 fait l'objet d'un suivi étroit de la part du Ministère afin de s'assurer de rencontrer l'ensemble des exigences auxquelles il fait face. Ainsi des rencontres de suivi sont tenues régulièrement pour maintenir informés les partenaires qui souhaitent être présents.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports est conscient des impacts causés par la fermeture de cet axe majeur et tient à remercier les usagers de la route de leur patience. Nous vous invitons à consulter la page Web réservée aux travaux de l'autoroute 25 et à visiter le site Québec511 afin de prévoir vos déplacements.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

