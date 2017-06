Greig Woodring se retire du conseil d'administration de la Financière Sun Life







TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) annonce aujourd'hui qu'A. Greig Woodring a démissionné du conseil d'administration pour des raisons personnelles, à compter du 30 mai 2017. Cette démission a été acceptée par le conseil d'administration.

La Financière Sun Life tient à remercier M. Woodring pour sa contribution et lui souhaite le meilleur des succès dans ses activités futures.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 927 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

