Le gouvernement du Canada tient des consultations sur la politique en matière de capital de risque







Appuyer les innovateurs canadiens au moyen du capital de risque est essentiel à l'innovation en vue d'un meilleur Canada

OTTAWA, le 2 juin 2017 /CNW/ - D'importants engagements ont été pris dans le budget de 2017 afin d'aider les petites et moyennes entreprises à commercialiser leurs produits, à prendre de l'expansion, à créer des emplois et à exporter leurs produits dans le monde entier.

Afin de respecter ces engagements, le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui le lancement d'une consultation publique aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre de l'Initiative de catalyse du capital de risque. Comme indiqué dans le budget de 2017, cette initiative de 400 millions de dollars est un volet du Plan pour l'innovation et les compétences. Elle permettra d'offrir davantage de capital de risque aux stades ultérieurs aux entreprises canadiennes désireuses d'étendre leurs activités.

Au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, des représentants d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de la Banque de développement du Canada vont mener des consultations auprès d'experts du secteur privé pour obtenir leur opinion sur cette initiative. Les Canadiens sont invités à se rendre en ligne pour prendre connaissance des consultations et du document de discussion intitulé Conception de l'Initiative de catalyse de capital de risque et pour émettre leurs commentaires. Le document de discussion présente de l'information sur le processus de consultation et la façon d'y prendre part. La consultation se déroulera jusqu'au 17 juillet 2017.

« Afin de faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation, nous devons voir grand, viser haut et intervenir avec vigueur pour favoriser la croissance économique grâce à l'innovation. Notre gouvernement reconnaît que le capital de risque est une source de financement essentielle pour les entreprises axées sur l'innovation et la croissance. Grâce à ces consultations, nous nous assurons que l'Initiative de catalyse du capital de risque répond bien aux besoins des entreprises canadiennes en leur permettant de croître et d'être concurrentielles à l'échelle mondiale. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« L'accès aux capitaux est crucial pour accroître le nombre d'entreprises en démarrage à fort potentiel au Canada. À titre de ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, je me suis engagée à aider les entreprises canadiennes, particulièrement les PME à forte croissance, à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Je suis impatiente de connaître l'opinion des Canadiens sur la meilleure façon dont l'Initiative de catalyse du capital de risque peut fournir aux entreprises novatrices les capitaux dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion et être concurrentielles sur le marché international. »

-- La chef du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

« Pour les décideurs et les autres parties intéressées, rendre le secteur du capital de risque plus performant est une priorité. Selon les plus récents indicateurs, de grands progrès ont été réalisés à cet égard. Nous sommes impatients de travailler avec les divers intervenants à la conception de cette nouvelle initiative, en appuyant le dynamisme actuellement présent dans l'écosystème. »

-- Le vice-président exécutif, BDC Capital, Banque de développement du Canada, Jérôme Nycz

L'Initiative de catalyse du capital de risque sera gérée par la Banque de développement du Canada .

. Cette initiative fait fond sur le succès obtenu depuis la mise en place en 2013 du Plan d'action pour le capital de risque (PACR), qui a permis d'injecter 803 millions de dollars dans 22 fonds canadiens.

Plus de 197 entreprises canadiennes en démarrage et à fort potentiel ont reçu des capitaux de fonds soutenus par PACR.

Les investissements en capital de risque au Canada ont augmenté en 2016. Il s'agissait de la septième année de croissance consécutive et du montant investi le plus important depuis 2001. Selon l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement, ces investissements importants sont le résultat de la mise en place du PACR et du soutien du gouvernement en termes de capital de risque.

