Avis de correction relatif à la fiche d'information médias sur les tendances mondiales en matière de réglementation des services financiers

TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - L'institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a émis aujourd'hui un avis de correction relatif à sa fiche d'information média publiée ce matin sous le titre « Tendances mondiales en matière de réglementation des services financiers ».

Le premier communiqué notait que les organismes de réglementation étudiant la possibilité d'interdire les commissions intégrées représentaient « 13 % du total des actifs de fonds communs de placement à l'échelle mondiale de 39,4 mille milliards de dollars ». Le placement de la déclaration dans le communiqué au côté d'une référence à quatre pays en particulier suggère de manière erronée que les chiffres ne se rapportent qu'à quatre pays.

Un communiqué révisé est maintenant disponible sur notre site Web, avec la correction suivante : « Au total, seulement 13% du total des actifs de fonds communs de placement à l'échelle mondiale de 39,4 mille milliards de dollars sont couverts ou prévus pour être couverts par une interdiction des commissions intégrées. »

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds communs de placement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organismes, dont des gestionnaires de fonds, des distributeurs et des entreprises de services au sein du secteur, afin d'encourager un secteur des placements solide et stable où les investisseurs pourront atteindre leurs objectifs financiers. L'organisme est fier de servir le secteur des fonds d'investissement au Canada et ses investisseurs depuis plus de 50 ans.

