SkyPixel et DJI lancent le concours de vidéo aérienne de 2017

Une nouvelle manière de raconter une histoire qui permet aux personnes d'explorer le monde comme jamais auparavant

SHENZHEN, Chine, le 2 juin 2017 /CNW/ - SkyPixel, la plus populaire communauté mondiale consacrée à la photographie aérienne et organisée en coopération avec DJI, ont lancé ce vendredi le premier concours de vidéo aérienne de l'année. Le concours de vidéo aérienne de SkyPixel de 2017 se déroulera du 2 juin au 2 août 2017 et invite tous les utilisateurs de drones qui soumettront leur vision du monde en format vidéo dans l'une des trois catégories suivantes : la nature, la ville et le sport. Le concours est ouvert aux participants provenant de partout dans le monde, que vous soyez un nouvel utilisateur de drones, un vidéographe professionnel ou une personne qui veut tout simplement mettre en valeur sa créativité aérienne.

« Depuis sa création en 2014, SkyPixel est devenue la communauté la plus importante pour les amateurs et photographes de photographies aériennes provenant de partout dans le monde. Nous comptons désormais plus de quatre millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale utilisant cette plateforme comme une manière de partager leur perspective du monde et pour inspirer le monde avec cette nouvelle fabuleuse forme d'expression artistique », a commenté M. Danny Zheng, vice-président du marketing chez DJI.

« Cette forme d'expression artistique raconte véritablement une histoire et permet aux gens de voir et de vivre quelque chose de différent ou autrement hors de leur portée. Grâce à ce concours, nous espérons qu'il pourra élargir davantage les possibilités créatives et permettra aux personnes d'explorer le monde comme jamais auparavant. »

Les participants peuvent soumettre leur oeuvre dans l'une des catégories suivantes :

La nature : Racontez-nous une histoire avec des prises de vue aériennes de paysages qui dévoilent les profonds secrets de Dame nature

Les vidéos enregistrées à partir de toutes sortes de plateformes aériennes sont admissibles. Les soumissions doivent être d'une durée maximale de cinq minutes et devraient inclure au moins 30 secondes d'images aériennes.

Un gagnant du Grand prix sera sélectionné parmi toutes les soumissions. Le gagnant recevra un drone Inspire 2 Premium Combo de DJI, un boîtier Nikon D750 +un objectif 24-70 mm VR 2.8, une montre GPS multisport Suunto Spartan Ultra Copper édition spéciale (HR), un disque dur LaCie d2 Thunderbolt 3, une paire de lunettes de soleil Oakley Latch Prizm, et un forfait de voyage offert par Tourism Australia. D'autres prix incluent le drone Phantom 4 Pro de DJI, le drone Mavic Pro Fly More Combo de DJI, et le mini drone DJI Spark, entre autres.

SkyPixel remettra aussi le prix du Choix du public aux dix meilleures vidéos les plus populaires (la date limite pour voter est le 2 août, à 14 h). Les gagnants recevront un stabilisateur de nacelle portatif Osmo Mobile de DJI, un disque dur LaCie Rugged Thunderbolt USB-C, une montre Suunto Traverse Alpha Black, et une paire de lunettes de soleil Oakley Latch Prizm.

Le concours de vidéo aérienne de SkyPixel de 2017 est organisé par DJI et commandité par Nikon, Adidas et Raffles City.

Le jury est composé d'un groupe de vidéographes et d'influenceurs de renom soigneusement sélectionnés et qui décideront des gagnants du concours.

Phil Pastuhov - Directeur de la photographie aérienne dont les mentions incluent les productions cinématographiques suivantes la trilogie de Lord of the Rings Trilogy, Godzilla et The Amazing Spider-Man 2

- Directeur de la photographie aérienne dont les mentions incluent les productions cinématographiques suivantes la trilogie de Lord of the Rings Trilogy, Godzilla et The Amazing Spider-Man 2 Ning Hao - Réalisateur et scénariste de plusieurs superproductions chinoises. Le film qui a déclenché sa carrière Crazy Stone (2006) a remporté le Prix Golden Horse Award pour la catégorie Meilleur scénario original.

Award pour la catégorie Meilleur scénario original. Ryan Hosking - Le plus jeune directeur de la photographie aérienne de long-métrage. La filmographie de M. Hosking compte notamment The Revenant, American Sniper, The Nice Guys, et CHiPs.

Filipe DeAndrade - Lauréat de 10 Prix Emmy à titre de directeur de la photographie, ambassadeur de la faune pour National Geographic et Nat Geo WILD

Robin Mahieux - M. Mahieux a travaillé sur des projets créatifs pour Chanel, Redbull, Sony, AIA, Cartier , Air China, Porsche et Jaguar

, Air China, Porsche et Jaguar David Etienne - Producteur d'émissions télévisées, réalisateur, pilote et pilote de drones commerciaux

Andy Best - Photographe et cinéaste de renom

Josh Raab - Éditeur multimédia chez TIME et professeur à l'International Center of Photography (Centre international de la photographie)

Brad Rickman - Directeur des medias numériques chez Condé Nast Traveler

Détails du concours

Date d'ouverture du concours : 2 juin 2017, 14 h HNC

Date de fermeture du concours : 2 août 2017, 14 h HNC

Annonce des Prix : 31 août 2017 HNC

Pour en savoir plus sur le concours et pour soumettre votre inscription, veuillez consulter : https://www.skypixel.com/events/videocontest2017

À propos de SkyPixel

SkyPixel a été fondée en 2014 et s'est transformée en une importante communauté mondiale pour les photographes et vidéographes de photographies aériennes. La plateforme compte plus de quatre millions d'utilisateurs enregistrés et héberge des centaines de photographies et vidéos aériennes téléchargées tous les jours par les utilisateurs à l'échelle mondiale. Les meilleures illustrations photographiques ont été consultées plus d'un million de fois. Le plus grand concours de photographies aériennes au monde a été organisé par SkyPixel en 2016, comptant plus de 27 000 inscriptions provenant de 131 pays.

De plus, SkyPixel favorise la promotion de la communauté des photographies aériennes en proposant une section de formation avec des experts en imagerie aérienne qui fournissent des conseils sur la manière de produire les meilleures photographies aériennes

www.skypixel.com

À propos de DJI

DJI est un chef de file mondial dans le domaine du développement et de la fabrication de technologies innovantes de drones et de caméras pour une utilisation commerciale et de loisir. DJI a été fondée et est dirigée par des passionnés d'hélicoptères téléguidés et des spécialistes en technologie de contrôle aérien et de stabilisation de caméras. La société se consacre à faciliter l'accès, à simplifier et à rendre plus fiables le matériel et les plateformes pour la réalisation de photographies et de films aériens pour les créateurs et innovateurs partout dans le monde. DJI exerce actuellement ses activités mondiales aux Amériques, en Europe et Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont été choisis par des clients à travers plus de 100 pays pour des utilisations dans les domaines de la réalisation de films, de construction, des interventions en cas d'urgence, de l'agriculture, de la conservation et plusieurs autres secteurs.

