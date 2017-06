Élections au Comité exécutif - Les délégués de la FCPQ réaffirment leur confiance envers la présidente







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son Assemblée générale annuelle tenue aujourd'hui, les délégués de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) ont procédé à l'élection de membres au Comité exécutif et ont réaffirmé leur confiance envers leur présidente, Corinne Payne, réélue par acclamation.

Élue pour la première fois à la présidence de la FCPQ en 2015, madame Corinne Payne restera donc en poste jusqu'en 2019. « Je suis fière de constater que les délégués de la FCPQ jugent positivement ma présidence jusqu'à maintenant et souhaitent que je continue à les représenter. Au cours des deux prochaines années, je continuerai de m'engager et de faire en sorte que les droits et les intérêts des parents soient entendus et respectés. Les pratiques collaboratives et leur l'implantation harmonieuse guideront mes actions », souligne la présidente réélue.

Trois conseillers et un représentant aux affaires anglophones ont aussi été reconduits à leur poste lors de cette élection. Daniel Zigby a été élu par acclamation au poste de Représentant aux affaires anglophones. Le délégué du comité de parents de la commission scolaire Eastern Townships occupait déjà ce poste depuis novembre 2016.

Lyne Guérin, de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, et Jean Cormier, de la commission scolaire des Îles-de-la-Madeleine, ont été réélus à titre de conseillers, tout comme Marie-Hélène Talon, de la commission scolaire des Patriotes, qui a été réélue par acclamation.

Félicitations à ces membres et bon succès dans vos mandats respectifs qui se poursuivront jusqu'en 2019 !

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 16:21 et diffusé par :