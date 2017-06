Mercedes-Benz Canada fait état de ventes stables en mai







TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux d'annoncer que les ventes ont été stables au cours du mois de mai, avec 4 552 unités livrées au détail. À ce jour cette année, la compagnie affiche une croissance de 9,2 % comparativement à la même période de 2016 et ses ventes au détail s'élèvent à 21 413 voitures de tourisme, utilitaires légers de luxe, fourgons et véhicules smart fortwo.

La compagnie a enregistré de bons résultats en mai, avec des ventes de 4 052 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe, volume en hausse de 3,8 % comparativement à avril 2016. Jusqu'à présent cette année, le nombre d'unités vendues au détail dans ce segment se monte à 18 617, ce qui représente une croissance de 11,0 % par rapport aux 16 768 unités vendues durant la même période de 2016.

Les ventes de voitures de tourisme sont restées stables au cours du mois, avec des livraisons de 2 131 véhicules, ce qui porte à 10 052 le nombre total d'unités vendues dans ce segment durant les cinq premiers mois de 2017, soit 15,4 % de plus que pendant la même période de 2016. En mai, la compagnie a enregistré des ventes particulièrement bonnes pour la Berline de Classe E (80,8 %), les modèles de Classe S (59,2 %) et la famille toujours aussi populaire de véhicules de Classe C (10,4 %).

Les ventes d'utilitaires légers de luxe ont grimpé en mai, atteignant ainsi un total de 1 921 unités livrées (9,0 %). Les ventes dans ce segment ont systématiquement gagné du terrain comparativement à l'année précédente ; 8 565 unités ont été vendues jusqu'ici en 2017, soit 6,3 % de plus que durant la même période de 2016. Les VUS et Coupé GLC ont été les modèles les plus vendus du mois, tandis que le GLS s'est démarqué par une augmentation de 15,2 % de ses ventes par rapport à celles de mai 2016. L'emblématique tout-terrain G a aussi enregistré une hausse impressionnante de 140,7 % de ses ventes mensuelles comparativement à mai 2016.

Les ventes de véhicules Mercedes-AMG ont dépassé la barre des 1 000 unités pour le troisième mois consécutif, avec 1 022 unités livrées (65,6 %). À ce jour en 2017, les ventes au détail de Mercedes-AMG totalisent 4 552 unités, ce qui représente une croissance de 76,9 % par rapport à celles de la même période de 2016.

À ce jour cette année, la division des fourgons Mercedes-Benz fait état d'une augmentation de 16,2 % de ses ventes, qui se montent à 2 647 unités. Ce résultat a été favorisé par d'excellentes ventes enregistrées en mai pour le fourgon Metris et le combi Metris, qui, ensemble, ont atteint une croissance de 41,9 % comparativement à mai 2016, avec 176 unités livrées.

34 véhicules smart fortwo ont été livrés au cours du mois.

La division des Mercedes-Benz d'occasion a enregistré ses meilleures ventes à ce jour pour le mois de mai, avec 1 674 unités vendues - volume en hausse de 8,3 % comparativement à mai 2016. Ce résultat remarquable a été soutenu par des ventes particulièrement excellentes de véhicules d'occasion certifiés, qui ont établi leur propre record pour le mois de mai avec 1 378 unités livrées (5,0 %). À ce jour cette année, 6 903 véhicules d'occasion ont été vendus (4,2 %), dont 5 653 véhicules d'occasion certifiés.

« Quand je me penche sur tout ce que nous avons accompli jusqu'ici cette année, je suis extrêmement fier du travail réalisé par le réseau de concessionnaires de Mercedes-Benz Canada afin de faire bénéficier nos clients d'une expérience exceptionnelle », a dit Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Nos concessionnaires ont maintenu un rythme vraiment impressionnant au cours de chacun des cinq premiers mois de l'année, allant au-delà des attentes dans chaque domaine d'activité. Leur succès est aussi le nôtre, et leurs réalisations - qui sont systématiquement supérieures à celles du marché automobile et du marché automobile de luxe - témoignent de leur professionnalisme de haut niveau. J'aimerais les remercier pour le travail exceptionnel qu'ils font en représentant l'étoile à trois branches. »

MAI 2017 Mois à ce jour Année à ce jour 2017 2016 % 2017 2016 % Véhicules

Mercedes-Benz 4 052 3 904 3,8 18 617 16 768 11,0 smart 34 34 0,0 149 569 -73,8 Fourgons

Mercedes-Benz 466 615 -24,2 2 647 2 277 16,2 TOTAL 4 552 4 553 0,0 21 413 19 614 9,2

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 500 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 47 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 48 320 véhicules en 2016. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la troisième année consécutive.

D'autres renseignements fournis par Mercedes-Benz sont disponibles à www.media.mercedes-benz.ca.

