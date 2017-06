Avis aux médias - La ministre McKenna dirigera un groupe de discussion avec de jeunes ambassadeurs à bord du navire Canada C3

Une nouvelle manière de raconter une histoire qui permet aux personnes d'explorer le monde comme jamais auparavant SHENZHEN, Chine, le 2 juin 2017 /CNW/ - SkyPixel, la plus populaire communauté mondiale consacrée à la photographie aérienne et...

KINGSTON, ON, le 2 juin 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, facilitera un groupe de discussion avec les jeunes à bord du navire Canada C3 dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement....

SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, annonce une aide financière de 150 000 $ qui permettra la réalisation de travaux...