Endress+Hauser inaugure des installations de classe mondiale à Edmonton, mettant à la disposition de la main-d'oeuvre régionale et de l'Ouest du Canada ses talents innovants et ses formations pratiques, ainsi que ses services et son soutien en solutions d'automatisation

EDMONTON, le 2 juin 2017 /CNW/ - Endress+Hauser a inauguré hier un centre de soutien à la clientèle régional d'une superficie de 20 000 pieds carrés à Edmonton, en Alberta. Ce centre situé dans le secteur industriel Ellerslie au sud de la ville, abrite un bureau régional, un entrepôt, un laboratoire de mesure de débit ainsi que l'Unité de formation sur les processus, un environnement d'usine reconstitué qui dispense un programme de formation permettant aux techniciens de terrain et aux ingénieurs de vivre une expérience d'apprentissage unique par des simulations réelles et un curriculum spécialisé.

« Nous sommes heureux d'offrir à Edmonton et à toute la région un accès au soutien technique, aux formations et aux instruments de mesure parmi les plus perfectionnés au monde, se réjouit Anthony Varga, directeur général chez Endress+Hauser Canada. Notre engagement envers nos clients consiste à les aider à se positionner avantageusement sur la scène internationale et, selon notre expérience avec des installations similaires que nous avons établies dans d'autres marchés, nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer de façon appréciable aux forces actives de l'industrie et de la région, et ce, pour de nombreuses années à venir. »

Endress+Hauser prévoit former plus de 240 travailleurs et ingénieurs chaque année à son Unité de formation sur les processus. Les cours comprennent une introduction aux instruments; et des formations sur les instruments d'analyse; les instruments de mesure de débit, de pression et de température; les communications et des blocs de cours personnalisés. Cette unité est la première qu'inaugure Endress+Hauser au Canada. Les États-Unis en comptent 10.

L'inauguration a réuni les têtes dirigeantes de l'entreprise, tel Matthias Altendorf, PDG mondial d'Endress+Hauser, venu de Suisse; Todd Lucey, directeur des ventes - Amérique du Nord, de Greenwood, Indiana; Anthony Varga, directeur général - Canada, de Burlington, Ontario; et des membres de la famille Endress.

Lors de la cérémonie officielle d'inauguration, une statue de bronze commémorative a été dévoilée, commandée pour l'occasion par la famille Endress.

La construction des installations, dont le coût s'élève à 12 millions de dollars canadiens, a débuté en septembre 2014.

Endress+Hauser est le plus grand fabricant indépendant d'instruments dans le monde, possédant des usines manufacturières mondiales, comptant plus de 13 000 sociétés associées et affichant des ventes nettes de plus de 2 milliards de dollars canadiens. L'entreprise est reconnue pour sa vaste gamme d'appareils de mesure et de solutions d'automatisation pour les industries de processus. Pour plus d'information, visitez ca.endress.com ou suivez les faits saillants @Endress_Ca sur Twitter, EndressHauser sur Facebook ou Endress+Hauser Group sur LinkedIn.

