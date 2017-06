Soutien financier de 519 907 $ à Quartier éphémère, Centre d'arts visuels - La Ville de Montréal investit dans l'aménagement d'ateliers d'artistes destinés aux arts visuels







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la culture, du patrimoine et du design, annoncent que le comité exécutif a approuvé un dossier visant l'octroi d'un soutien financier de 519 907 $ à l'organisme Quartier éphémère, Centre d'arts visuels, pour la réalisation des travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 745, rue Ottawa, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Les ateliers font partie du bâtiment connu sous le nom de la Fonderie Darling.

« Nous voulons aider l'organisme Quartier éphémère à consolider ses acquis et à exploiter son plein potentiel. Les travaux qui seront réalisés régleront de manière définitive certains problèmes liés au bâtiment. Notre objectif est de faire en sorte que les artistes puissent exploiter les ateliers à leur pleine capacité, dans le respect des normes de santé et de sécurité, tout en optimisant les équipements. À la suite des travaux, les artistes auront accès à des espaces mieux aménagés, plus inspirants et adaptés à leur pratique. De plus, ces travaux prévoient la création d'un nouvel atelier de production », a déclaré le maire Denis Coderre.

« L'élimination de plusieurs irritants liés aux ateliers de production aura des impacts positifs. Cela favorisera une plus grande productivité et une plus grande efficacité de production, tout en réduisant le risque pour la santé des artistes et en augmentant leur sécurité. Nos artistes pourront ainsi optimiser le temps dédié à la création et à la production en art visuel. Les travaux permettront aussi l'augmentation du nombre d'artistes montréalais en résidence, ce qui est aussi une bonne nouvelle », a ajouté Manon Gauthier.

« Le projet vise à améliorer les conditions de travail des artistes professionnels montréalais en arts visuels et à maintenir des ateliers de grande qualité pour la recherche et la production au coeur de la ville. La création nécessite des lieux inspirants et la réalisation des oeuvres doit se faire dans des espaces fonctionnels. Quartier Éphémère, organisme de bienfaisance dédié au soutien des artistes et propriétaire du bâtiment, remercie la Ville de Montréal de participer à faire de la Fonderie Darling un haut lieu des arts visuels », a déclaré Mme Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice artistique de Quartier Éphémère.

Travaux d'aménagement

Les travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble visent principalement :

la mise aux normes et l'équipement des ateliers de bois et de métal;

l'aménagement et l'équipement d'un atelier de production;

le réaménagement d'un atelier de création logement au niveau 3 en deux pièces distinctes,

Les travaux à la fenestration.

Le début des travaux d'aménagement est prévu en septembre 2017. La fin des travaux est prévue en octobre 2017.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 16:31 et diffusé par :