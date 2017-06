La ministre Chagger annonce des mesures pour promouvoir le tourisme culinaire canadien







Le gouvernement sollicite les propositions d'experts-conseils sur ce qui peut être fait pour mieux faire valoir les expériences culinaires de calibre mondial offertes au Canada

OTTAWA, le 2 juin 2017 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait rendu public un appel de propositions visant à faire du Canada une destination de premier choix pour les touristes à la recherche d'expériences culinaires de calibre mondial.

La ministre Chagger a fait cette annonce durant la Semaine du tourisme, alors qu'elle rencontrait des étudiants de l'École d'hôtellerie et de tourisme du Collège Algonquin. Dans le cadre de la Nouvelle vision du tourisme du Canada, le gouvernement s'est engagé à collaborer avec les industries du tourisme et de l'alimentation à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de tourisme gastronomique. Le Canada offre une vaste gamme de propositions gastronomiques et il existe un potentiel immense de croissance pour ce créneau du secteur touristique.

« Les expériences culinaires, comme un repas au restaurant ou la participation à un festival gastronomique, font désormais partie intégrante de l'expérience touristique, au même titre que des facteurs comme le climat, la géographie et l'hébergement. Notre offre diversifiée d'aliments spécialisés et de cuisines internationales témoigne de tout ce que le Canada a à offrir. J'ai hâte de travailler avec les exploitants touristiques, les producteurs agricoles et les industries culinaires à rehausser la réputation bien méritée du Canada en tant que destination incontournable pour les cuisinomanes du monde entier. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

« Plusieurs des meilleurs restaurants au Canada servent des aliments, des boissons et des produits fournis par des agriculteurs et des transformateurs alimentaires canadiens. La demande internationale est forte pour les produits agricoles et alimentaires du Canada, qui sont renommés pour leur qualité, leur goût et leur bon rapport qualité-prix. Nous devons trouver des manières novatrices de les mettre en valeur. Je suis prêt à conjuguer mes efforts à ceux de la ministre Chagger pour que le Canada tire pleinement profit de ses produits agroalimentaires de calibre mondial afin d'attirer plus de touristes, de créer des emplois et de soutenir la croissance économique. »

-- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

Le gouvernement du Canada a lancé une demande de propositions pour obtenir des conseils d'experts sur les orientations à prendre afin de faire du Canada une destination de choix pour les touristes internationaux qui souhaitent vivre des expériences culinaires de calibre mondial. Les propositions seront acceptées jusqu'à 14 h, heure normale de l'Est, le 5 juillet 2017.

Selon Statistique Canada, les aliments et les boissons représentent environ le cinquième des dépenses des voyageurs internationaux au Canada, ou 3,56 milliards de dollars. Les dépenses intérieures et internationales dans ce secteur s'élèvent à 15,35 milliards de dollars. L'industrie canadienne de la restauration génère des ventes annuelles de 75 milliards de dollars et emploie plus de 1,2 million de Canadiens.

Les restaurants offrent plus de premiers emplois que toute autre industrie. En effet, 22 % des Canadiens ont commencé à travailler dans un restaurant ou une entreprise du secteur de l'alimentation.

La Semaine du tourisme est une activité annuelle organisée par l'Association de l'industrie touristique du Canada. Cette année, elle a lieu du 28 mai au 3 juin.

