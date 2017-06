Invitation aux médias - Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et ministre responsable de l'habitation







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, invitent les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration de l'habitation Sac-à-Dos, phase II, à Montréal. L'activité se déroulera le 5 juin en présence de M. Richard Bergeron, conseiller de ville du district St-Jacques de l'arrondissement Ville-Marie, à Montréal, et de nombreux partenaires du milieu.

DATE : Le lundi 5 juin 2017





HEURE : 9 h





ENDROIT : Sac-à-Dos, phase II



1339, boulevard De Maisonneuve Est



Montréal



H2L 2A6

