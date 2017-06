Birks rend hommage aux lauréats québécois des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS)







Birks, commanditaire présentateur du Gala des PGGAS, rend également hommage aux bénévoles et entreprises impliqués

MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Birks tenait hier une soirée exclusive au Ritz-Carlton de Montréal afin de célébrer le talent et les accomplissements d'artistes québécois dans le cadre du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS), dont il est le fier commanditaire présentateur. En effet, un dîner spécial a été organisé afin d'honorer le talent québécois aux PGGAS. Reconnus pour leur carrière remarquable et leurs accomplissements, on comptait parmi les invités Michel Marc Bouchard (PGGAS 1993), Rock Demers (PGGAS 1998), Jean André Élie (Prix Ramon John Hnatyshyn 2011), Paul-André Fortier (PGGAS 2012), Margie Gillis (PGGAS 2011), Suzanne Lebeau (PGGAS 2016), Albert Millaire PGGAS (2006), Jeanne Renaud (PGGAS 1995) et Joseph Rouleau PGGAS (2004).

« À titre de commanditaire présentateur du Gala des PGGAS, nous sommes très fiers de célébrer les réalisations des artistes québécois ainsi que des bénévoles et entreprises qui s'impliquent au sein de l'organisation de ces prestigieux prix. Les PGGAS revêtent une grande importance afin de souligner le talent artistique de notre nation, d'un océan à l'autre », a dit Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks Inc.

Birks, le joaillier canadien par excellence depuis 1879, a signé une entente pluriannuelle pour devenir le commanditaire présentateur du Gala des PGGAS, qui se déroule chaque année au Centre national des Arts, à Ottawa. La commandite débutera à l'occasion du 25e anniversaire du Gala, le 29 juin 2017 - année des 150 ans du Canada - et se poursuivra en 2018 et 2019.

Les lauréats seront honorés lors de plusieurs événements en 2017, dont le point culminant sera le gala du 29 juin au Centre national des Arts. Les lauréats de cette année sont :

Jean Beaudin - Réalisateur et scénariste de cinéma et de télévision

- Réalisateur et scénariste de cinéma et de télévision Michael J. Fox , O.C. - Comédien, écrivain, producteur et militant humanitaire

, O.C. - Comédien, écrivain, producteur et militant humanitaire Brigitte Haentjens - Metteure en scène et directrice artistique

- Metteure en scène et directrice artistique Martin Short , C.M. - Comédien, scénariste et producteur

, C.M. - Comédien, scénariste et producteur Yves Sioui Durand - Écrivain, metteur en scène, réalisateur, comédien et producteur

- Écrivain, metteur en scène, réalisateur, comédien et producteur William H. Loewen , C.M., recevra pour sa part le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle

, C.M., recevra pour sa part le pour le bénévolat dans les arts du spectacle Michael Bublé recevra le Le Prix du Centre national des Arts, remis chaque année à un artiste de la scène qui s'est illustré par des réalisations récentes d'une ampleur exceptionnelle.

À PROPOS DU GROUPE BIRKS INC.

Groupe Birks est un chef de file du commerce de détail possédant des bijouteries de prestige au Canada et dans le sud-est des États-Unis. Groupe Birks exploite 26 boutiques Birks situées dans la majorité des grands centres urbains au Canada, 17 boutiques Mayors établies en Floride et en Géorgie, un établissement de détail Rolex à Orlando ainsi que deux établissements de détail Brinkhaus à Calgary et à Vancouver. Fondé en 1879, le bijoutier Birks est devenu, au fil des années, le plus important détaillant et créateur canadien de joaillerie de luxe, d'horlogerie et de cadeaux. Visitez www.birks.com.

Facebook, Twitter et Instagram: @maisonbirks

SOURCE Groupe Birks Inc.

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 16:01 et diffusé par :