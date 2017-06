Près d'une quarantaine d'entreprises se préparent pour la 16e édition des Journées Québec







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Près de quarante employeurs du Québec seront à Paris les 3 et 4 juin prochains pour participer à la 16e édition des Journées Québec. Ces missions de recrutement international, qui ont lieu depuis 2008, leur permettent de rencontrer des candidates et des candidats qualifiés afin de pourvoir, dans des domaines spécialisés, des postes qu'ils n'ont pas réussi à pourvoir au Québec.

Citations :

« De plus en plus, la rareté de la main-d'oeuvre amène les employeurs à se tourner vers d'autres bassins de travailleuses et de travailleurs. Lors du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre et de la tournée de consultation qui l'a précédé, un grand nombre de chefs d'entreprise ont fait savoir qu'ils tentaient de recruter au Québec, mais qu'ils n'y arrivaient pas toujours. Les Journées Québec leur offrent une solution de rechange intéressante, pour trouver en Europe la main-d'oeuvre dont ils ont besoin. »

M. François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Journées Québec, de par leur notoriété, deviennent un incontournable pour les candidats qui veulent vivre une expérience de vie au Québec. Ces candidats, formés dans des secteurs en demande et maîtrisant le français, ont tous les atouts pour une intégration professionnelle rapide et durable. Les travailleurs temporaires pourront ensuite se prévaloir des programmes d'immigration du Québec, et tout particulièrement du Programme de l'expérience québécoise, pour accéder rapidement à la résidence permanente. »

Mme Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants :

Un service clé en main

Les entreprises qui participent aux Journées Québec bénéficient d'un service clé en main très apprécié. Elles peuvent ainsi se concentrer sur l'examen des dossiers des candidates et des candidats présélectionnés avant leur départ. Une fois sur place, elles n'ont qu'à procéder aux entrevues pour déterminer quels candidats correspondent le mieux à leurs besoins.

En Europe, nombreux sont les travailleurs qui rêvent du Québec pour y poursuivre leur carrière et amorcer une nouvelle vie.

Plusieurs secteurs représentés

Lors de la prochaine édition des Journées Québec, les représentants des entreprises participantes seront à la recherche de candidates et candidats pour pourvoir des postes, notamment dans les secteurs d'activité suivants :

Aérospatiale

Génie mécanique

Jeux vidéo

Logistique - Transport Management et conseil

Pharmaceutique et recherche clinique

Technologies de l'information

Transformation du métal

Jusqu'à maintenant, pour cette 16e édition, plus de 4 650 candidatures ont été reçues.

Un partenariat profitable

Les Journées Québec ne pourraient avoir lieu sans un étroit partenariat entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la délégation du Québec à Paris et trois agences de développement économique régionales spécialisées en matière de mobilité professionnelle dans différentes régions québécoises. Québec International, Montréal International et la Société de développement économique de Drummondville sont des partenaires indispensables de ces missions de recrutement en raison de leurs compétences et de leur connaissance approfondie du milieu.

Rappelons que, lors des dernières Journées Québec, qui ont eu lieu les 19 et 20 novembre 2016, près d'une quarantaine d'employeurs québécois ont réalisé 1 652 entrevues avec des candidates et candidats européens afin de pourvoir l'un des quelque 1 115 postes à doter. Depuis 2008, plus de 1 500 personnes de France, de Belgique et d'Espagne ont été embauchées à la suite d'entrevues menées durant les Journées Québec.

Pour en savoir davantage sur les Journées Québec et entendre des témoignages de représentants d'entreprises et de candidats, visitez le site des Journées, à www.journeesquebec.gouv.qc.ca.

