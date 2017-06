Forum Vieillir et vivre ensemble - La ministre Francine Charbonneau se réjouit des échanges fructueux avec les partenaires







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue du Forum Vieillir et vivre ensemble tenu les 1er et 2 juin à Québec, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, s'est dite très satisfaite des échanges fructueux entre les différents partenaires, désireux de favoriser la participation pleine et entière des personnes aînées à la vie des communautés du Québec. De plus, elle a souligné l'importance d'entretenir des liens privilégiés et nécessaires entre toutes les composantes de la société civile pour continuer de bâtir collectivement un Québec pour tous les âges.

Cet événement gouvernemental d'envergure a réuni plus de 200 partenaires issus de divers horizons, représentant principalement des organisations engagées auprès des personnes aînées et des organismes du milieu municipal et de la recherche.

Le Forum a donné le coup d'envoi aux travaux d'élaboration du prochain plan d'action gouvernemental en faveur du mieux-être et de la participation sociale des personnes aînées. Ce nouveau plan d'action permettra de consolider les actions réalisées dans le cadre du plan d'action 2012-2017 et de mobiliser les acteurs engagés dans l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées.

Au cours de l'événement ont également été présentés aux partenaires les premiers résultats du plan d'action 2012-2017, lesquels seront rendus publics au cours de l'été 2017.

Citation

« Dans notre contexte démographique, il faut plus que jamais poursuivre l'engagement des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, la convergence de leurs actions ainsi que la collaboration continue entre les différents paliers d'intervention, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Il faut aussi poursuivre nos actions en invitant les personnes aînées à contribuer pour que les changements apportés aux structures, aux programmes et aux services les appuient concrètement dans leur parcours de vie. En agissant ainsi, nous créerons des conditions gagnantes qui favoriseront une plus grande reconnaissance des personnes aînées au sein de notre société. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Faits saillants

En 2012, le Québec adoptait sa première politique à l'égard des personnes aînées, Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec, et un premier plan d'action pour les années 2012-2017.

Les objectifs de cette politique sont les suivants :

Adapter le Québec au vieillissement rapide de sa population tout en veillant à l'équité intergénérationnelle;

Améliorer les conditions de vie des aînés, notamment des plus vulnérables;

Permettre aux aînés qui le souhaitent de rester chez eux le plus longtemps possible sans que leur sécurité soit compromise.

Depuis 2012, les investissements cumulés ont atteint 2,05 milliards de dollars :

17 millions de dollars afin de favoriser la participation sociale des aînés dans leur communauté;

781 millions de dollars afin de permettre aux personnes aînées de bien vieillir en santé dans leur communauté ;

1,075 milliard de dollars afin d'offrir aux personnes aînées des environnements sains, sécuritaires et accueillants;

170 millions de dollars d'aide fiscale additionnelle pour le maintien à domicile des aînés et d'appui aux aidants naturels, ce qui a permis la mise en place ou la bonification de crédits d'impôt;

2,4 millions de dollars pour la recherche et pour le développement des connaissances à l'égard du vieillissement de la population au Québec.

En 2017, les personnes âgées de 65 ans ou plus représentaient 18 % de la population. Ce pourcentage devrait atteindre 25 % en 2031.

Lien connexe

Site Web du ministère de la Famille - Politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/index.aspx

