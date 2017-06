La députée Karine Vallières annonce une somme de 150 000 $ pour la restauration de l'église de Saint-Georges de Windsor







SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, annonce une aide financière de 150 000 $ qui permettra la réalisation de travaux de maçonnerie à l'église de Saint-Georges-de-Windsor.

Construite de 1868 à 1870, l'église de Saint-Georges-de-Windsor abrite notamment sept statues du grand sculpteur québécois Louis Jobin, dont deux anges annonciateurs et une statue du saint patron de l'église. Elle serait la seule église au Québec dont le choeur est orné d'une série de sculptures représentant les douze apôtres.

En 2016-2017, le gouvernement a accordé un montant de 10 M$ pour la restauration de 55 biens meubles et immeubles à caractère religieux situés à travers le Québec. L'aide financière est versée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, mandataire du ministère de la Culture et des Communications.

Citations :

« Cet investissement destiné à la restauration de l'église était pour moi une priorité. Il contribuera à l'entretien de ce magnifique édifice, qui fait la fierté de la population. Outre les membres de la fabrique, qui déploient de grands efforts depuis plusieurs années pour préserver ce lieu, notamment par la vente des objets et vêtements de la Friperie, d'autres organismes de la municipalité versent les profits de leurs activités pour assurer sa pérennité. Le gouvernement vient donc appuyer de manière significative la mobilisation de notre communauté. »

Karine Vallières, députée de Richmond

« Notre gouvernement souhaite léguer aux générations futures un héritage historique, architectural et artistique qui contient l'ADN du Québec. La somme que nous annonçons aujourd'hui sera consacrée à des travaux qui assureront la préservation et la mise en valeur du patrimoine religieux de la région de l'Estrie. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le Conseil est fier d'accompagner les communautés comme celle de la région de l'Estrie qui se mobilisent pour prendre en charge leur patrimoine culturel à caractère religieux. »

Jean-François Royal, président du Conseil du patrimoine religieux

