Fonds Dynamique annule certaines fusions de fonds proposées et annonce d'autres réductions de frais







TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (la «?société de gestion?» des Fonds Dynamique) a décidé d'annuler certaines des fusions de fonds proposées qu'elle avait annoncées précédemment :

Fonds dissous Fonds maintenus Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique Catégorie d'obligations Avantage Dynamique Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique Fonds d'obligations Avantage Dynamique Catégorie Croissance mondiale Power PGD Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique Catégorie de ressources PGD Catégorie de ressources stratégique Dynamique Catégorie Valeur équilibrée PGD Catégorie Valeur équilibrée Dynamique

Par conséquent, les assemblées extraordinaires des porteurs de titres des fonds dissous touchés, qui devaient se tenir à Toronto le 9 juin 2017, ainsi que les fusions de fonds proposées, n'auront pas lieu. Les activités des fonds susmentionnés se poursuivront normalement, sous réserve des changements décrits ci-après.

Le 2 juin 2017, les frais de gestion et les frais d'administration fixes liés aux séries A et H du Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique diminueront pour passer à 1,40 et 0,15 %, dans l'ordre.

Le 2 juin 2017, les frais de gestion associés aux séries A, E, H et T de la Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique diminueront pour atteindre 1,40 %, tandis que les frais d'administration fixes relatifs aux séries A, H et T seront abaissés pour s'élever à 0,15 %.

À compter du 29 septembre 2017, la Catégorie Croissance mondiale Power PGD, la Catégorie de ressources PGD et la Catégorie Valeur équilibrée PGD ne permettront plus les nouveaux placements (toutes les séries seront fermées).

Les frais de rendement de la Catégorie de ressources PGD, y compris ceux payables pour l'année en cours, ont été éliminés (en date d'aujourd'hui).

La société de gestion a l'intention d'explorer des options pour dissoudre, de manière ordonnée, la Catégorie Croissance mondiale Power PGD, la Catégorie de ressources PGD et la Catégorie Valeur équilibrée PGD, et ce, d'ici la fin de 2019. Elle souhaite ainsi donner l'occasion aux investisseurs de prendre des dispositions en matière de planification fiscale avec leur conseiller.

De plus, le 2 juin 2017, la société de gestion mettra en oeuvre les réductions de frais décrites ci-dessous.

Elle abaissera les frais de gestion associés à la série E de la Catégorie d'obligations à rendement total Aurion Dynamique, qui passeront à 1,40 %.

Elle réduira les frais d'administration fixes liés à la série E de la Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique pour les porter à 0,14 %.

Elle diminuera les frais d'administration fixes relatifs à la série E de la Catégorie mondiale de dividendes Dynamique, qui s'élèveront à 0,08 %.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Elle offre une vaste gamme de produits et services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

