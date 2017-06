Avis aux médias - Culture et divertissement : L'art d'oser en affaires







Lancement de la revue Gestion HEC Montréal

Lundi 5 juin 2017 de 17 h à 19 h

Salon urbain de la Place des Arts, 1600 rue St-Urbain, à Montréal

MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités au lancement du numéro d'été 2017 de la revue Gestion HEC Montréal qui présente un dossier étoffé sur la culture et le divertissement intitulé « L'art d'oser en affaires ».

Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal et Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du TNM, participent de plus à un échange autour de la thématique développée par la revue : Comment les entrepreneurs du milieu culturel et du divertissement ont-ils composé avec les bouleversements des dernières années dans le monde des affaires ?

« Nous avons eu l'idée d'observer de plus près les bouleversements survenus dans le monde des affaires avec une question en tête : et si le monde de la culture et du divertissement donnait aux acteurs de tous les secteurs d'activité une leçon de courage et de détermination devant les chambardements des dernières années, notamment la révolution numérique ? », explique le directeur de la revue Gestion, Sylvain Lafrance.

À propos de Gestion HEC Montréal

Gestion HEC Montréal est une revue trimestrielle qui s'adresse aux gens d'affaires, aux gestionnaires et aux décideurs. Vitrine du savoir de HEC Montréal, établissement universitaire francophone dont les programmes d'enseignement et la recherche en gestion ont depuis longtemps acquis une renommée internationale, la revue se déploie sur de multiples plateformes, versions imprimée et web, où elle propose des conseils et des pistes de réflexion aux lecteurs qui souhaitent devenir de meilleurs gestionnaires. Outil de référence en gestion d'entreprise, la revue Gestion HEC Montréal est vendue en kiosque au Québec et en Europe et est aussi offerte en format numérique (Apple Store et Google Play).

SOURCE Revue Gestion - HEC Montréal

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 14:57 et diffusé par :