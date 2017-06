Conotoxia s'exprime lors de la rencontre de l'Alliance pour les innovations en paiement de NACHA à Berlin







Le vice-président du conseil d'administration de Cinkciarz, la société-mère d'une institution de paiements autorisés, Conotoxia Sp. z o.o., s'exprime lors d'un panel axé sur les « API - Interfaces de programmation applicative - Des stratégies pour un nouvel ordre mondial ».

Une réunion de deux jours qui s'est tenue le 1er et le 2 juin cette année, a rassemblé de nombreux hauts dirigeants des plus grandes institutions de paiement et financières à Berlin afin d'explorer les tendances actuelles du secteur et de débattre du futur développement des paiements mondiaux. La contribution de Conotoxia à cet auditoire sophistiqué est en adéquation avec sa stratégie visant à mener plus loin l'innovation. À savoir, s'assurer que les idées et les demandes de ses clients sont dûment représentées par les décideurs ainsi que les leaders de l'industrie.

En conséquence de la PSD2 (directive révisée des services de paiement) , le secteur des API prospère à l'échelle mondiale. Piotr Kicinski, PhD, donne plus de détails sur ce que cela signifie pour les banques et les autres institutions non bancaires, sur ce que les défis représentent pour la normalisation et ce que réserve l'avenir des API.

« Notre groupe offre des services de transfert monétaire et va bientôt ajouter des paiements à son ensemble de solutions. Les questions actuelles caractéristiques à notre secteur sont d'un intérêt crucial pour nous. Comprendre les dynamiques qui renforcent l'industrie des paiements est essentiel à notre développement. Les plateformes de communication, telle que l'Alliance pour les innovations en paiement va révolutionner les paiements à l'échelle mondiale et Conotoxia vise à prendre une part significative dans ce processus historique », a déclaré M. Kicinski, vice-président du Conseil d'administration de Cinkciarz, la société-mère de Conotoxia Sp. z o.o.

