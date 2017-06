500 000 $ pour inciter les participants au Programme vacances-travail à immigrer de façon permanente au Québec - Favoriser la rétention et l'intégration socioéconomique de jeunes PVTistes au Québec







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Une nouvelle entente entre le gouvernement du Québec et l'organisme Clef pour l'intégration au travail des immigrants (CITIM) permettra d'inciter les participantes et participants au Programme vacances-travail (PVT) à s'établir de manière durable au Québec. En vertu de cette entente, associée d'une enveloppe de 500 000 $ sur quatre ans, la CITIM fera la promotion de la résidence permanente auprès des nombreux participants au PVT au Québec et favorisera leur intégration en emploi.

La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, était accompagnée de M. Yann Hairaud, directeur général de la CITIM, pour l'annonce de cette entente.

L'entente s'inscrit dans les efforts pour augmenter le nombre de personnes immigrantes qui passent d'un statut temporaire à un statut permanent. Il s'agit de l'un des objectifs de la Planification pluriannuelle de l'immigration 2017-2019, qui vise à ce que d'ici 2019, une proportion de 40 % des travailleurs qualifiés sélectionnés aient entamé leur intégration socioprofessionnelle au Québec avec un statut temporaire, en tant que travailleur ou étudiant.

Le Québec accueille en moyenne 10 000 personnes qui participent chaque année au PVT. Grâce à ce programme, elles peuvent découvrir le Québec et y travailler pour une période allant de 12 à 24 mois. La plupart d'entre elles proviennent de la France et de la Belgique.

« Les jeunes qui participent au PVT possèdent souvent des compétences que nous recherchons et connaissent déjà la société québécoise. Ce sont des candidats de choix que nous voulons inciter à rester au Québec. Avec cette entente, nous nous donnons les moyens de favoriser leur rétention et de les accompagner dans leur intégration socioprofessionnelle, afin de leur offrir un projet de vie à la hauteur de leurs ambitions. Nous sommes fiers de nous associer à la CITIM, un partenaire de longue date du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. »

Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous sommes convaincus qu'en proposant dès l'arrivée un accompagnement dans la recherche d'emploi aux nombreux jeunes francophones qui choisissent de venir effectuer leur PVT au Québec, nous allons pouvoir transformer leur expérience en un véritable projet de vie et de travail au Québec. En effet, selon notre expérience, une forte majorité de ces jeunes désirent rester au Québec. Faut-il encore qu'on puisse leur en donner les moyens. Cette entente vise à leur fournir des services d'accueil et d'intégration adaptés qui faciliteront leur installation à plus long terme au Québec. »

Yann Hairaud, directeur général de Clef pour l'intégration au travail des immigrants

