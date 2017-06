Diversité artistique Montréal (DAM) reçoit un soutien de 125 000 $ pour réaliser son projet de plate-forme numérique







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - À la séance hebdomadaire du comité exécutif de la Ville de Montréal, les élus ont autorisé l'octroi d'une aide financière de 125 000 $ à Diversité artistique Montréal (DAM) pour la mise en oeuvre d'une nouvelle plate-forme numérique. Celle-ci permettra de constituer une porte d'entrée sur la production des artistes issus de la diversité, un guichet d'information pour les artistes provenant de l'immigration, une vitrine professionnelle pour les artistes membres ainsi qu'un lieu d'échange d'idées. Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Ce projet, réalisé dans le contexte du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ), comporte non seulement la mise en place d'un site web, mais également l'achat d'équipements spécialisés permettant la réalisation de portfolios et de vidéos promotionnels. La plate-forme vise à faire rayonner la diversité des pratiques et des artistes québécois de toutes origines. De plus, elle facilitera la diffusion et l'accessibilité à l'ensemble des initiatives et projets collaboratifs offerts par l'organisme.

« Notre gouvernement a à coeur de soutenir la création, la production et la diffusion de la culture québécoise. La plate-forme qu'entend mettre en place Diversité artistique Montréal grâce aux sommes accordées contribuera à favoriser le développement d'artistes issus de la diversité pour que la culture québécoise bénéficie de leurs nombreux talents », a mentionné le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin.

« Le projet de DAM permet de soutenir encore davantage l'intégration des artistes de la diversité, l'enrichissement de l'offre culturelle montréalaise tout en contribuant au vivre-ensemble, ainsi qu'au rayonnement de Montréal, métropole culturelle », a affirmé le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Afin de rendre possible ce projet, DAM déménagera dans des locaux plus grands qui permettront d'accueillir les équipements nécessaires ainsi qu'un espace de co-working pour ses membres. Au moyen de cette plate-forme, DAM souhaite aussi établir de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats avec des acteurs culturels possédant une vaste expérience en multimédia et en diffusion.

« En plus d'offrir une vitrine à nos artistes, on souhaite avant tout initier des rencontres et des collaborations artistiques. DAM a la volonté de miser plus que jamais sur la co-création, véritable moteur de l'imaginaire collectif renouvelé », a déclaré Jérôme Pruneau, directeur général de DAM.

En devenant un lieu de référence en matière de diversité artistique, cette plate-forme sera destinée à trois types de clientèles :

- les artistes issus de la diversité qui souhaitent s'outiller, avoir accès à des ressources spécialisées pour créer et diffuser des contenus culturels et pour que leurs productions bénéficient d'une visibilité accrue;

- les acteurs institutionnels du milieu des arts et de la culture à la recherche d'artistes et de propositions artistiques;

- les amateurs d'art intéressés à découvrir des univers artistiques diversifiés et métissés.

Créé en 2006, DAM a pour mission de promouvoir la diversité culturelle dans les arts et la culture en favorisant la reconnaissance et l'inclusion de tous les artistes dans les réseaux professionnels, les institutions culturelles et les circuits de diffusion à Montréal.

« Le projet numérique de DAM permettra de donner une plus grande portée à ses actions de sensibilisation à la diversité des pratiques artistiques tout en favorisant l'échange d'idées et les débats », a conclu M. Dimitrios (Jim) Beis, le responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 14:22 et diffusé par :