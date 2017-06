49e Congrès de la FCSQ - La CSQ souligne le travail remarquable de Josée Bouchard







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 49e Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise Chabot, tient à saluer chaleureusement le travail remarquable de Josée Bouchard, alors qu'elle quitte après huit ans à la présidence de la Fédération.

« Le parcours de Josée Bouchard à la tête de la FCSQ a été particulièrement marquant. Elle a toujours eu à coeur de défendre avec vigueur et dynamisme l'école publique », soutient Louise Chabot.

La présidente de la CSQ rappelle que, même si le milieu de l'éducation a été gravement malmené durant les dernières années, Josée Bouchard n'a jamais lâché : « Même si sa fédération a été confrontée à plusieurs débats de structure, elle a toujours fait preuve de détermination dans l'adversité et elle a mené plusieurs dossiers de front en ayant toujours en tête le bien-être des élèves du Québec », ajoute la présidente.

« Le canal de discussions entre nos organisations était toujours ouvert et respectueux, même si nous avions parfois quelques divergences d'opinion sur certains dossiers. Ce que nous retiendrons de la présidence de Josée Bouchard : sa personnalité rassembleuse, sa passion pour l'éducation publique et sa capacité à travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs du milieu scolaire », conclut Louise Chabot, présidente de la CSQ.

Profil CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

