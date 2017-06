La piste cyclable améliorée à Waterloo







Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de Tourisme Waterloo des Cantons de l'Est

WATERLOO, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Monsieur Pierre Breton, député de la circonscription de Shefford, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que Tourisme Waterloo des Cantons de l'Est se voyait accorder une aide financière de 112 500 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'amélioration et la remise en état de la piste cyclable traversant la ville de Waterloo.

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de Tourisme Waterloo des Cantons de l'Est, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Tourisme Waterloo des Cantons de l'Est (TWC), est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de mettre en valeur et dynamiser le centre-ville de Waterloo et de développer l'offre touristique. En plus de gérer une piste cyclable et un kiosque touristique, TWC veille à la revitalisation du centre-ville et organise diverses activités pour la communauté.

Les fonds, consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettront à Tourisme Waterloo des Cantons de l'Est d'effectuer la réfection de l'asphalte sur certaines sections de la piste cyclable, de déplacer le tracé de la piste à certains endroits, d'améliorer l'éclairage et d'installer du mobilier urbain fixe.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Je me réjouis du soutien de DEC à Tourisme Waterloo des Cantons de l'Est, dont l'apport au dynamisme de la municipalité est indéniable. Son travail est, en effet, essentiel au maintien d'un environnement sain et favorable au bien-être de l'ensemble de la communauté. »

Pierre Breton, député de la circonscription de Shefford

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de Tourisme Waterloo des Cantons de l'Est, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Tourisme Waterloo sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 14:30 et diffusé par :