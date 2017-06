La SCRP Nationale décerne la Lampe emblématique de service 2017 à l'équipe de développement des CRP(MD)







KELOWNA, BC, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a nommé les cinq membres de l'équipe de développement des CRP(MD), soit Colin Babiuk, M.A., ARP, FSCRP, Kathleen Garrett, ARP, Patrice Leroux M.A., ARP, Christine Smith B.ED et Claudine Wilson, ARP, LM, lauréats de la Lampe emblématique de service 2017 de la SCRP. L'équipe a été récompensée pour son engagement et son leadership dans le développement et le succès qu'a connu l'examen des Connaissances en relations publiques CRP(MD) offert par le Conseil national d'éducation. Deux membres de l'équipe, Colin Babiuk, M.A., ARP, FSCRP et Patrice Leroux M.A., ARP, étaient sur place pour accepter le prix en personne, le 30 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique, dans le cadre d'Illuminate 2017, la Conférence nationale de la SCRP.

« C'est un honneur que de faire partie d'une équipe de personnes exceptionnelles choisies comme lauréates de ce prix », dit Colin Babiuk. « Je suis chanceux d'avoir pu côtoyer des gens qui pratiquent les relations publiques dans le respect des normes les plus rigoureuses et qui apprécient l'éducation autant que je le fais. Ces gens ont vraiment apporté une contribution positive par leur travail. »

« Nous vivons à une époque ou une certification en relations publiques est devenue essentielle », ajoute Patrice Leroux. « J'espère sincèrement que tous les membres de la SCRP, novices et vétérans, songeront à se soumettre à un tel processus. »

La Lampe emblématique de service de la SCRP est remise à des membres de la SCRP dont les activités ou le leadership personnel et le dévouement ont permis à la Société de progresser. Ce prix est une des nombreuses distinctions digne de mention présentées par la SCRP cette année. Les Grands prix soulignent l'implication exceptionnelle dans la profession des relations publiques et les candidats sont mis en nomination par leurs pairs.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province. Pour en savoir plus, visitez notre site Web : scrp.ca.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 14:19 et diffusé par :