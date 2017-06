Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Québec octroie plus de 1 M$ pour la construction d'un nouveau bâtiment municipal à Saint-Épiphane







SAINT-ÉPIPHANE, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la construction d'un bâtiment à vocation communautaire et municipale à Saint-Épiphane. Ce nouvel édifice permettra à la fois de bonifier l'offre de services communautaires, de répondre aux attentes du milieu et de combler un important besoin d'espaces dans un environnement sécuritaire pour les employés.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 1 M$ du gouvernement du Québec pour ce projet. La Municipalité complétera le financement, pour un investissement provincial-municipal de plus de 1,4 M$.

Citations

« Je suis fier de l'appui du gouvernement pour la construction de cet édifice adapté aux besoins des citoyens et des employés municipaux de Saint-Épiphane. Cet investissement permettra à la Municipalité d'assurer la continuité des services offerts aux résidents dans un environnement agréable, sécuritaire et répondant à leurs attentes. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« La construction de ce nouvel édifice municipal permettra d'offrir aux citoyens de Saint-Épiphane des infrastructures modernes. La réalisation de ce projet est une illustration de la relation de partenariat qui unit les municipalités et le gouvernement en faveur du développement de toutes les régions du Québec. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Notre municipalité n'avait plus de centre communautaire depuis le 31 décembre 2014. Voilà un projet qui fera la fierté de notre population et qui nous permettra de relancer le développement social, culturel et de loisirs sur des bases solides. Je tiens à souligner que le conseil municipal est très reconnaissant envers le gouvernement provincial pour cette aide financière essentielle. »

Renald Côté, maire de la Municipalité de Saint-Épiphane

Faits saillants

Le projet comprend notamment la construction de bureaux municipaux, d'un local déstiné à des groupes communautaires et d'une grande salle polyvalente avec une scène, un bar et une cuisine. De plus, l'ancien chalet des patineurs sera rénové et intégré au nouveau bâtiment, offrant ainsi une seconde salle polyvalente incluant une cuisinette et un bureau pour la responsable des loisirs.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM). En vertu de ce programme, le coût maximal admissible de ce projet a été établi à 1 466 500 $. Le gouvernement du Québec verse une contribution financière de 1 026 550 $ et la Municipalité de Saint-Épiphane complétera le financement.

Ce programme permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation ou de conversion, ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

Lien connexe

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet RECIM, visitez la section Infrastructures du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-5/

