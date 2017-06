Le Chalet des patineurs de Saint-Épiphane sera agrandi et rénové pour en faire un centre communautaire multifonctionnel







Le gouvernement du Canada soutient le projet d'infrastructure communautaire de la Municipalité de Saint-Épiphane

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Municipalité de Saint-Épiphane, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays et ont un impact positif sur l'environnement des communautés.

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Municipalité de Saint-Épiphane se voyait accorder une aide financière de 313 672 $, sous forme de contribution non remboursable, pour rénover et agrandir le Chalet des patineurs de Saint-Épiphane, de façon à le transformer en centre communautaire, unique lieu de rassemblement pour la population.

Située entre mer et montagne, dans la MRC de Rivière-du-Loup, la Municipalité de Saint-Épiphane compte plus de 825 habitants auxquels elle cherche à offrir des infrastructures de qualité, répondant aux besoins de la population pour la tenue d'activités sociales, récréatives et sportives, ainsi que pour des événements tels les mariages, les baptêmes, les funérailles, et tout autre rassemblement familial.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à la municipalité de rénover le bâtiment et de l'agrandir pour aménager une grande salle multifonctionnelle, une cuisine, des vestiaires ainsi que des espaces de rangement pour les organismes qui l'utilisent.

Citations

« Par l'intermédiaire du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, nous renforçons nos collectivités dans tout le pays, faisant d'elles des collectivités encore plus énergiques et unies. Je suis heureux de voir que les résidants de Saint-Épiphane bénéficieront d'un centre communautaire agrandi et rénové. En améliorant cette infrastructure communautaire qui représente le lieu de rassemblement des Épiphanois, nous nous assurons qu'ils pourront y vivre des moments culturels, sportifs, récréatifs et de loisirs pour de nombreuses années à venir. »

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Municipalité de Saint-Épiphane, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or, les infrastructures communautaires et récréatives, comme le Chalet des patineurs, sont des exemples parfaits d'espaces de rencontre. Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, l'esprit d'ouverture contribue à forger des communautés fortes. C'est aussi en de tels lieux qu'on peut mieux découvrir nos différences et apprécier les multiples cultures qui donnent vie à notre pays. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre municipalité ne disposait plus de centre communautaire depuis le 31 décembre 2014. C'est un projet que nos citoyens attendaient avec impatience et nous sommes fiers de cet accomplissement. Je tiens à souligner que le conseil municipal de Saint-Épiphane est très reconnaissant de l'aide financière accordée par le gouvernement fédéral. »

Renald Côté, maire, Municipalité de Saint-Épiphane

