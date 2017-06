État des rues à Montréal : Publication des données de l'auscultation des chaussées







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Messieurs Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la jeunesse, de la Ville intelligente ainsi que des technologies de l'information et Lionel Perez, responsable des infrastructures, de la Commission des services électriques, de la gouvernance, de la démocratie et des relations gouvernementales, sont fiers d'annoncer la libération de deux nouveaux jeux de données issues des plus récents examens de l'état des chaussées de la métropole.

« Montréal, ville intelligente et numérique rend publics aujourd'hui les résultats observables de l'état des chaussées montréalaises. Cette gestion transparente de l'information s'inspire des meilleures pratiques internationales et stimule le développement de nouvelles applications qui, ultimement, permettront aux citoyens de mieux comprendre le cycle de vie d'une rue, de leur rue! », a indiqué M. Harout Chitilian.

« La Ville de Montréal compte 4070 kilomètres de chaussées, que notre Administration s'est engagée à gérer avec rigueur et transparence. D'ailleurs, ces nouvelles données s'ajoutent à celles sur le colmatage des nids-de-poule libérées il y a quelques semaines. Toutes ces informations permettent aux citoyens de constater l'évolution de l'état des rues et les efforts que notre Administration déploie pour maintenir et remettre en bon état les rues », a ajouté M. Lionel Perez.

Les campagnes d'auscultation

L'auscultation des chaussées consiste à dresser l'état de l'inventaire des actifs de voirie. Lors de cet examen, les spécialistes utilisent un véhicule multifonction d'évaluation routière. Les données observées sont ensuite évaluées à partir d'indicateurs reconnus, tel que le Pavement Condition Index (PCI) qui qualifie la qualité de la surface de roulement et la présence d'orniérage (dénivellation) et de fissures. Ces examens réguliers de l'état des chaussées permettent d'obtenir un portrait précis des besoins, de planifier les investissements (travaux) et de documenter l'évolution de la condition des chaussées après leur remise en état.

« La stratégie montréalaise d'auscultation du réseau routier prévoit que la moitié des rues du réseau artériel est évaluée chaque année alors que le quart des rues locales l'est annuellement. Au terme d'un cycle de 4 ans, chacune des rues locales aura été auscultée et chacune des artères aura fait l'objet de deux examens de la chaussée nous donnant ainsi toutes les données pour assurer une bonne planification des travaux », a expliqué M. Perez.

L'auscultation 2015 a été réalisée à partir de nouveaux critères beaucoup plus restrictifs que ceux utilisés auparavant. Cela a eu pour effet d'accroître le déficit d'entretien sur le réseau de voirie entre 2010 et 2015. Environ 45% des chaussées sont en mauvais état à Montréal selon l'auscultation 2015. Dans ce contexte, l'Administration Coderre annonçait en novembre 2016 un investissement massif de 700 M$/an, en moyenne, d'ici 2021 pour éliminer ce déficit d'entretien hérité de décennies de sous-investissement. Pour la période de 2022 à 2026, le niveau de dépense projeté oscille autour de 372 M$/an.

Montréal, intelligente et numérique

La Ville de Montréal a mis en place un Plan d'action ambitieux pour faire de Montréal une référence en matière de ville intelligente, Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017, dont les réalisations sont déjà reconnues à l'international. À preuve, Montréal a reçu de l'Intelligent Community Forum (ICF) le titre de Communauté intelligente de l'année 2016 en juin dernier.

De ce plan découle aussi la Politique de données ouvertes adoptée par la Ville de Montréal en décembre 2015. À terme, il s'agit de quelque 800 jeux de données qui seront libérées d'ici la fin de 2018 sur le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal. Plus spécifiquement, les données sur les résultats des auscultations des chaussées sont disponibles ici : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/condition-chaussees-reseau-routier.

