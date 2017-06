Soixante-quinze projets liés à l'eau et aux eaux usées en Saskatchewan aideront à fournir de l'eau propre et à protéger l'environnement







REGINA, le 2 juin 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, ainsi que de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que l'honorable Donna Harpauer, ministre des Relations gouvernementales, ont annoncé du financement pour 75 nouveaux projets visant l'eau et les eaux usées partout en Saskatchewan. Cet investissement représente un financement combiné des partenaires fédéraux, provinciaux et locaux de plus de 94 millions de dollars pour 74 projets au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et un projet au titre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales.

Le financement permettra d'appuyer des projets tels que la construction de nouvelles lagunes de traitement des eaux usées, l'amélioration des pompes d'eaux d'égout et l'amélioration des systèmes d'alimentation en eau potable. Ces travaux amélioreront la fiabilité des services associés à l'eau potable et aux eaux usées, tout en favorisant la croissance et le développement futurs des collectivités de la Saskatchewan.

Les projets annoncés aujourd'hui au titre du FEPTEU s'inscrivent dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan et annoncée le 16 septembre 2016. À ces annonces s'ajoutent 29,5 millions de dollars en financement fédéral et 14,7 millions de dollars en financement provincial annoncés cette journée-là pour 10 projets liés à l'eau, et plus de 17,9 millions de dollars en financement fédéral et 8,9 millions de dollars en financement provincial annoncés le 11 janvier 2017 pour 26 projets supplémentaires dans le cadre du FEPTEU.

« Les investissements en infrastructure que nous réalisons aujourd'hui entraîneront des avantages pour les Canadiens pendant de nombreuses années puisqu'ils favoriseront la croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne dès maintenant, et ce, tout en jetant les bases d'une croissance durable pour l'avenir. Ces projets visant l'eau et les eaux usées protégeront l'environnement et contribueront à la santé des membres des collectivités de la Saskatchewan durant des générations. »

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan continuera d'investir dans des projets d'infrastructure visant à améliorer la qualité de vie de ses citoyens puisque la province continue de croître. Depuis 2007, nous avons investi plus de 350 millions de dollars dans des projets d'infrastructure municipaux partout dans la province. »

L'honorable Donna Harpauer

Ministre des Relations gouvernementales

« La Ville de Moose Jaw est très reconnaissante du financement alloué par les gouvernements fédéral et provincial, puisqu'il permettra de soutenir les infrastructures d'aqueduc et d'égout destinées à un nouveau parc industriel pour notre collectivité, qui viendra stimuler l'économie de notre ville. »

Fraser Tolmie,

Maire de la Ville de Moose Jaw

« Sans ce financement fédéral et provincial, nous n'aurions jamais pu aller de l'avant avec notre projet. Nous sommes très reconnaissants du financement alloué dans le cadre de ce type de programmes, qui sont essentiels pour les infrastructures clés de notre collectivité. »

Duane Favel,

Maire du village nordique Ile-A-La Crosse

« Il serait difficile pour nous de réaliser seuls le projet destiné à notre secteur. Nous sommes reconnaissants de l'aide fournie dans le cadre de programmes fédéral-provinciaux comme celui?ci, qui aident à alléger le fardeau. »

Lloyd Anderson,

Préfet de la MR de Waverly no 44

Le gouvernement du Canada offrira plus de 45 millions de dollars pour financer ces 75 projets. Le gouvernement de la Saskatchewan fournira près de 25 millions de dollars et les partenaires locaux assumeront le reste des coûts.

fournira près de 25 millions de dollars et les partenaires locaux assumeront le reste des coûts. Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars en financement pour les infrastructures sur une période de 12 ans, pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Dans le Budget 2017 du gouvernement du Canada, on propose 21,9 milliards de dollars pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant comprend 5 milliards de dollars qui seront disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Document d'information : Le Canada et la Saskatchewan financent 75 projets qui amélioreront les infrastructures relatives à l'eau et aux eaux usées dans la province

Le Canada et la Saskatchewan financent 75 projets qui amélioreront les infrastructures relatives à l'eau et aux eaux usées dans la province

Investissement de plus de 94 millions de dollars

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales (PNR-VIPT)

Ces 75 projets représentent un financement combiné des partenaires fédéraux, provinciaux et locaux de plus de 94 millions de dollars. Le gouvernement du Canada alloue plus de 45 millions de dollars, le gouvernement de la Saskatchewan fournit près de 25 millions de dollars et les partenaires locaux assument les coûts restants. Le financement pour les 74 projets dans le cadre du FEPTEU a été possible grâce à la signature de l'entente bilatérale le 16 septembre 2016. Ces projets s'ajoutent aux 10 projets du FEPTEU annoncés le 16 septembre 2016 et aux 26 projets annoncés le 11 janvier 2017.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées

Lieu Titre du projet Financement fédéral Financement provincial Ville d'Allan Réhabilitation du réservoir d'eau potable 115 000 $ 57 500 $ Village d'Archerwill Amélioration de l'approvisionnement en eau et du traitement de l'eau 262 500 $ 131 250 $ Ville d'Assiniboia Amélioration de l'approvisionnement en eau et du traitement de l'eau 1 097 000 $ 548 500 $ Ville de Bienfait Nouveau système de traitement des eaux usées 1 430 500 $ 715 250 $ MR de Birch Hills no 460 Améliorations des conduites d'égout 65 550 $ 32 775 $ Village de Bjorkdale Amélioration de la station de pompage des eaux usées et du bassin d'épuration 3 526 $ 1 763 $ Ville de Broadview Nouvelle station de pompage des eaux usées 332 500 $ 166 250 $ Ville de Bruno Amélioration du système d'évacuation des eaux pluviales 211 500 $ 105 750 $ MR de Calder no 241 Améliorations de l'approvisionnement en eau souterraine 21 625 $ 10 812 $ Ville de Canora Amélioration du système de traitement des eaux usées 70 000 $ 35 000 $ Village de Canwood Amélioration de la station de pompage des eaux usées 245 000 $ 122 500 $ Ville de Choiceland Amélioration de la station de pompage des eaux usées 52 500 $ 26 250 $ Ville de Colonsay Réhabilitation de la conduite d'eaux usées 43 000 $ 21 500 $ MR de Corman Park no 344 Groupe électrogène de secours pour les ouvrages de traitement de l'eau 63 000 $ 31 500 $ Ville de Coronach Amélioration de l'approvisionnement en eau et du traitement de l'eau 805 000 $ 402 500 $ Village de Creelman Agrandissement et amélioration de la station de traitement de l'eau 200 000 $ 100 000 $ Ville de Creighton Remplacement de la conduite principale et de l'égout collecteur 1 750 000 $ 875 000 $ Ville de Dalmeny Nouveau système d'eaux pluviales 757 200 $ 378 600 $ Ville de Delisle Amélioration de l'approvisionnement en eau et du traitement de l'eau 627 750 $ 313 875 $ Village de Denzil Amélioration du système de distribution et de traitement de l'eau 15 054 $ 7 527 $ Ville de Duck Lake Nouvelles conduite de refoulement des eaux usées 345 757 $ 172 878 $ Village d'Earl Grey Agrandissement du bassin d'épuration et amélioration de la station de traitement de l'eau 452 500 $ 226 250 $ Village Elbow Nouvelle prise d'eau et nouveau système d'approvisionnement à Elbow 975 000 $ 487 500 $ Village d'Englefeld, Amélioration de la canalisation du réseau d'approvisionnement en eau 100 000 $ 50 000 $ Ville de Fort Qu'Appelle Nouvelles canalisations principales d'eaux usées et station de pompage 900 000 $ 450 000 $ Village de Goodeve Nouveau puits et nouvelle canalisation d'approvisionnement en eau 300 000 $ 150 000 $ Ville de Govan Amélioration du système de traitement de l'eau 221 000 $ 110 500 $ Ville de Gravelbourg Modernisation du réseau de distribution d'eau 54 000 $ 27 000 $ Village de Grayson Nouveau réservoir d'eau potable 157 500 $ 78 750 $ Village nordique de Green Lake Améliorations de la station de pompage des eaux usées 850 000 $ 425 000 $ Ville de Hafford Nouveaux système de puits et compteurs résidentiels 140 000 $ 70 000 $ Ville de Hague Modernisation du réseau de distribution d'eau 457 044 $ 228 522 $ Ville de Hanley Modernisation du réseau de distribution d'eau 51 666 $ 25 833 $ Ville d'Herbert Nouvelle station de pompage des eaux usées 367 500 $ 183 750 $ Ville de Hudson Bay Nouvelle station de pompage d'approvisionnement en eau et réhabilitation du réservoir 942 500 $ 471 250 $ Village nordique d'Ile-a-la-Crosse Amélioration des stations de pompage des eaux usées no 1 et 4 1 650 000 $ 825 000 $ MR de Indian Head no 156 Nouveau système de d'élimination des boues 51 500 $ 25 750 $ Village de Kenaston Nouveau puits et nouvelle canalisation d'approvisionnement en eau 70 000 $ 35 000 $ Northern Village de La Loche Amélioration des stations de pompage des eaux usées no 1 et 4 et réseau d'égout de la baie Poplar 400 000 $ 200 000 $ Village de Landis Nouveau système de pompe de distribution pour l'usine de traitement d'eaux usées 16 500 $ 8 250 $ Ville de Lashburn Amélioration du système de contrôle du traitement des eaux 114 300 $ 57 150 $ MR de Loon Lake no 561 Nouveau système de traitement des eaux usées 902 853 $ 451 426 $ Ville de Luseland Nouvelles canalisations principales d'eaux usées et station de pompage 280 000 $ 140 000 $ Village de Macnutt Amélioration de la station de pompage des eaux usées 9 000 $ 4 500 $ Village de villégiature Manitou Beach Amélioration de la station de pompage des eaux usées 128 000 $ 64 000 $ Village de Marengo Nouvelle station de pompage des eaux usées et amélioration des canalisations principales 163 929 $ 81 964 $ Village de Markinch Nouveau système de traitement d'eau 64 900 $ 32 450 $ Ville de Melville Nouveaux puits et nouvelle canalisation d'approvisionnement en eau à Melville 6 875 000 $ 3 437 500 $ Hameau nordique de Michel Village Amélioration de l'approvisionnement en eau brute 400 000 $ 200 000 $ Ville de Moose Jaw Zone verte phase 1 Infrastructure d'aqueduc et d'égout 770 550 $ 385 275 $ Ville de Mossbank Amélioration de l'usine de traitement de l'eau et du réservoir 100 000 $ 50 000 $ Village de Muenster Nouveau réservoir d'eau potable 200 000 $ 100 000 $ Ville de Nokomis Deux nouveaux puits et nouvelle canalisation d'approvisionnement 567 500 $ 283 750 $ Ville d'Osler Amélioration du système d'évacuation des eaux pluviales 432 458 $ 216 229 $ Village de Paddockwood Améliorations des canalisations principales d'eaux usées 59 110 $ 29 555 $ Ville de Pense Modernisation du réseau de distribution d'eau 41 500 $ 20 750 $ Village nordique de Pinehouse Amélioration des stations de pompage des eaux usée no 3 et 4 300 000 $ 150 000 $ Ville de Prince Albert Nouveau réservoir d'eau de la rue River 6 000 000 $ 3 000 000 $ Ville de Qu'Appelle Réhabilitation de château d'eau 77 805 $ 38 902 $ Ville de Rocanville Nouveau système d'élimination des eaux usées 127 250 $ 63 625 $ Ville de Rockglen Réhabilitation du système de traitement des eaux usées 30 131 $ 15 065 $ MR de Three Lakes no 400 et MR de St Peter's no 369 Agrandissement du réseau de distribution des eaux usées (S.H.L. Rural Pipeline Association) 86 146 $ 43 073 $ Village de Semans Réhabilitation du système de traitement des eaux usées 100 000 $ 50 000 $ Ville de Sintaluta Amélioration de la station de pompage des eaux usées 52 500 $ 26 250 $ Hameau nordique de Stony Rapids Amélioration de l'approvisionnement en eau brute et de la station de traitement d'eau et agrandissement du réservoir 1 250 000 $ 625 000 $ MR d'Usborne no 310 Amélioration de l'approvisionnement en eau et du traitement de l'eau à Guernsey 181 125 $ 90 562 $ Village de Vibank Amélioration de la station de pompage des eaux usées 250 000 $ 125 000 $ MR de Waverley no 44 Nouvelle station de pompage des eaux usées 121 060 $ 60 530 $ Ville de Wawota Nouveaux groupes électrogènes de secours et bâtiment pour le système de traitement d'eau 81 880 $ 40 940 $ Village de Webb Réhabilitation et agrandissement du réseau de traitement des eaux usées 199 199 $ 99 599 $ Village de Weirdale Amélioration de la station de traitement de l'eau 15 000 $ 7 500 $ Welwyn, Village de Amélioration de la station de traitement d'eau 130 979 $ 65 489 $ Ville de Weyburn Amélioration du compteur d'eau et de la conduite de service 2 719 750 $ 1 359 875 $ Ville de Wilkie Améliorations des canalisations principales d'eaux usées 1 524 887 $ 762 443 $

Volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux

Lieu Titre du projet Financement fédéral Financement provincial Ville de Regina Beach Projet de traitement des eaux usées 4 153 833 $ 4 153 833 $

