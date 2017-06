Gens de la Colombie-Britannique, préparez-vous à fêter Canada 150!







Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à participer, à célébrer et à explorer en appuyant plusieurs nouveaux projets en Colombie-Britannique dans le cadre de Canada 150

VANCOUVER, le 2 juin 2017 /CNW/ - Gens de la Colombie-Britannique, préparez-vous à participer, à célébrer et à explorer! Le gouvernement du Canada appuie 23 autres projets qui seront mis sur pied dans la province, portant ainsi à plus de 80 le nombre total de projets qui aideront les Canadiens à être actifs, à se rapprocher de la nature et à découvrir la culture et le patrimoine diversifiés qui font de la Colombie-Britannique un merveilleux endroit où vivre. M. Jonathan Wilkinson, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Change climatique et député de Vancouver-Nord, a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

En 2017, les Britanno-Colombiens et les visiteurs de passage dans la province pourront célébrer Canada 150 en participant à des centaines d'activités qui mettront en valeur la diversité linguistique, culturelle et régionale du Canada. Les projets, comme celui intitulé « Nous sommes Canadiens, nous aussi! » piloté par l'Asian?Canadian Special Events Association, visent à favoriser les échanges interculturels. Les projets, notamment « AccèsPourTous », de la Fondation Rick Hansen, et « Vision de l'avenir du Canada », du Mouvement jeunesse des 4R, incitent les jeunes Canadiens à jouer un rôle actif dans leur communauté et à façonner le Canada de demain. En avril, « Spring Light », de la Vancouver Cherry Blossom Festival Society, a réussi à faire participer pleinement la communauté.

Le gouvernement du Canada a accordé 1 606 643 dollars pour appuyer ces projets supplémentaires par l'entremise du Fonds Canada 150, qui est administré par Patrimoine canadien. Le gouvernement est ravi de soutenir des activités locales, régionales et nationales visant à encourager les Canadiens de partout au pays à prendre part aux célébrations et à se rassembler pour faire de 2017 une année inoubliable.

Citations

« Canada 150 représente une occasion unique de rassembler les communautés pour célébrer ce que cela signifie d'être Canadien. Les célébrations auront lieu partout au pays, y compris en Colombie-Britannique. Notre gouvernement est heureux de soutenir des projets et des activités qui mettent en valeur ce qui rend nos communautés uniques, diversifiées et dynamiques, et laissent un legs aux générations à venir. Réunissez-vous entre amis et en famille et participez aux festivités qui se déroulent en cette année exceptionnelle! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« J'invite tous les Canadiens et les touristes à venir explorer la Colombie-Britannique, en 2017, et à célébrer Canada 150 avec nous! Venez découvrir les magnifiques espaces naturels de notre province et profiter de l'accueil chaleureux des Britanno-Colombiens. Joignez-vous à nous pour vivre une expérience unique. Nous avons hâte de vous voir! »

- M. Jonathan Wilkinson, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver-Nord

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a accordé un financement total de 1 606 643 dollars en appui à 23 nouveaux projets communautaires en Colombie-Britannique.

Les principaux thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour Canada 150 sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse.

Le Fonds Canada 150 a été créé en avril 2015. Il est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

Produits connexes



Le 150e anniversaire de la Confédération en 2017 : les collectivités au coeur des célébrations! L'île de Vancouver offrira des activités à tous les Canadiens http://news.gc.ca/web/article



Le 150e anniversaire de la Confédération en 2017 : les collectivités au coeur des célébrations!

Il y aura des activités pour tous les Canadiens http://news.gc.ca/web/article-en

Liens connexes

Canada 150 http://canada.pch.gc.ca/fra/1468262573081/1468262646675

Tableaux des données









Nom de l'organisme Nom de l'activité Montant 1 ABBOTSFORD COMMUNITY SERVICES « Live-Shade Community Engagement Project » Abbotsford Community Services incitera avec dynamisme les citoyens d'Abbotsford à s'informer sur la pérennité en milieu urbain en facilitant l'aménagement d'un jardin communautaire doté d'ombrages vivants, ce qui se traduira par la conception d'une aire ombragée dans un jardin communautaire existant. 12 500 $ 2 ASIAN-CANADIAN SPECIAL EVENTS ASSOCIATION « We Are Canadians, Too! » L'Asian Canadian Special Events Association mettra sur pied un nouveau festival public de grande envergure qui sera axé sur la transmission des expériences et des perspectives de jeunes Canadiens d'origine asiatique de première génération à un vaste auditoire, et ce, par les arts et la culture. 87 500 $ 3 CANADIAN INTERNATIONAL DRAGON BOAT FESTIVAL SOCIETY « War Canoe Project » Dans le cadre de ce projet destiné à la jeunesse, 60 jeunes travailleront aux côtés d'artisans et de sculpteurs pour concevoir et construire trois canots de guerre C150 et restaurer deux canots patrimoniaux. 50 000 $ 4 CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE DE VANCOUVER Canada 150 : Cap sur le Pacifique Du 21 au 23 juillet, le Centre culturel francophone de Vancouver mettra en valeur le fait que Vancouver est la porte d'entrée du Canada pour la région Asie-Pacifique. 296 000 $ 5 VILLE D'ABBOTSFORD « Canada's Birthday Celebration - Red, White & YOU » La Ville d'Abbotsford offrira une fête communautaire en août 2017, qui mettra en valeur des musiciens, des artistes professionnels et des mets. 45 000 $ 6 VILLE DE MAPLE RIDGE « Exploring Our Nature » La Ville de Maple Ridge planifie un programme d'activités et de créations artistiques varié pour 2017. De concert avec des partenaires communautaires, la Ville coordonnera plusieurs projets communautaires d'art public, y compris une murale et des bannières de rue conçues par des élèves. 62 700 $ 7 VILLE DE PITT MEADOWS « Canada 150 Mosaic » La Ville de Pitt Meadows embauchera l'artiste Lewis Lavoie, qui concevra une murale conceptuelle devant obtenir l'aval de la communauté. Son équipe animera un atelier de trois jours où des membres de la communauté peindront les tuiles de mosaïque qui, à la fin, composeront la murale. 15 000 $ 8 VILLE DE PORT MOODY « Mosaiculture Sculpture Project » La Ville de Port Moody concevra et plantera un arrangement permanent de mosaïcultures dans un de ses parcs locaux. 20 000 $ 9 CORPORATION DE LA VILLE DE NEW WESTMINSTER « Living Stories » Le projet est axé sur la diversité et l'inclusion, et visera à colliger et à documenter l'identité de la Ville de New Westminster à un moment donné, 150 ans après la Confédération. La collection définitive d'histoires sera présentée dans de tiers espaces, répartis dans la ville. 51 500 $ 10 CORPORATION DU CANTON DE LANGLEY « Community of Communities Photo Mosaic Mural Project » La Corporation of the Township of Langley envisage de créer une murale photographique célébrant la diversité de ses citoyens. 30 000 $ 11 ÉCOLE COMMUNAUTAIRE EDMONDS « Réconciliation and Canada 150 » L'école communautaire Edmonds, de l'arrondissement scolaire de Burnaby 41, célébrera son passé, son présent et son avenir grâce à une série d'activités interactives et immersives faisant appel à des élèves de la maternelle à la 7e année, ainsi qu'à des membres de leur famille et de la communauté. 25 430 $ 12 KELLY & KELLY INC. « Road Trip Radio » Kelly & Kelly créera une série de fichiers balados en 13 épisodes appelée « Road Trip Radio » (Escapade routière radiophonique). Destinée aux préadolescents (entre 8 et 12 ans) et à leur famille, la série attirera son auditoire par l'humour, même si, essentiellement, elle comportera un aspect éducatif. Chaque épisode traitera d'une province ou d'un territoire et présentera du contenu tel que des documentaires audio sur des héros régionaux, des jeux sur la géographie et des « nouvelles de dernière heure » sur des activités organisées au pays dans le cadre de Canada 150. 263 563 $ 13 FEDERATION OF B.C. YOUTH IN CARE NETWORKS « Truth and Reconciliation Tour » Les Federation of BC Youth in Care Networks organiseront une tournée sur la vérité et la réconciliation présentée sous forme d'ateliers qui seront offerts dans 12 communautés rurales éloignées en Colombie?Britannique. 48 000 $ 14 GROUNDSWELL EDUCATION SOCIETY « Indigenous on the Land Gathering » La Groundswell Education Society tiendra un séminaire de quatre jours réunissant 30 jeunes Autochtones et non Autochtones (75 p. 100 et 25 p. 100, respectivement) de la région de Stikine, dans le nord-ouest de la Colombie?Britannique. 45 000 $ 15 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE PLEASANTSIDE « Pleasantside Connects » Le projet proposé dans le cadre de Canada 150 vise à réunir des élèves et des membres de la communauté ainsi que des membres de la communauté autochtone, lesquels entreprendront la sculpture d'un poteau de maison des Salishs du littoral en guise de rappel de l'engagement des élèves et de l'école envers la réconciliation. 8 000 $ 16 PRESENTATION HOUSE CULTURAL SOCIETY « The Gulliver Project: IMMIGRATION and FIRST CONTACT » Pendant une activité en plein air in situ, la Presentation House Cultural Society mettra en valeur le rôle des Canadiens autochtones et des nouveaux immigrants installés au Canada. Le tout se déroulera pendant deux mois au cours de l'été 2017, à Richmond et à Vancouver Nord. Grâce au projet, les citoyens et les visiteurs de passage dans la région pourront participer à une expérience inclusive et festive ayant pour but de sensibiliser la population et de souligner l'importance des peuples autochtones et des immigrants installés au Canada. 100 000 $ 17 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Ambassadeurs du terroir de la Colombie-Britannique : célébrez la richesse issue de notre environnement Canada 150 Le projet permettra aux francophones et aux francophiles d'en apprendre davantage sur leur environnement et de prendre part à des activités visant à célébrer le patrimoine culturel et environnemental de la Colombie?Britannique, de manière à souligner l'apport de ces deux facteurs dans la formation de l'identité canadienne au cours des 150 dernières années. 82 500 $ 18 SOUTH ASIAN CANADIAN HERITAGE ASSOCIATION « Trauma, Memory, and the Story of Canada » La South Asian Canadian Heritage Association envisage de souligner Canada 150 en concevant un programme ayant pour but d'étudier l'histoire de la communauté de l'Asie du Sud présente au Canada, tout en faisant participer les membres des communautés chinoise, japonaise et autochtone. 150 000 $ 19 CORPORATION DE LA VILLE DE PORT COQUITLAM - ÉQUIPE DE TRAVAIL DE PORT COQUITLAM POUR LA FÊTE DU CANADA « Port Coquitlam Canada 150 » La Ville de Port Coquitlam organisera une fête communautaire. Elle mettra également sur pied un projet de sculpture d'un canot inspiré des Premières Nations en partenariat avec la Première Nation Kwiikwetlam ainsi qu'un projet d'art public pour les jeunes intitulé « City on the Move ». En partenariat avec les Maple Creek Stream Keepers, la Ville aménagera des sentiers riverains destinés aux jeunes en mettant l'accent sur l'histoire des trois rivières qui traversent la ville. 48 500 $ 20 TOURISM CHILLIWACK INC. « Stò:lo Welcome Figures Project » En partenariat avec la Nation Stó:l?, Tourism Chilliwack inc. mandatera et embauchera un sculpteur local qui créera deux statues devant être installées sur la propriété du centre d'accueil. Dans le cadre du projet, des élèves des 3e et 4e années seront amenés à concevoir et à mettre sur pied un autre projet visant à rendre hommage à la culture des Premières Nations au sein de la communauté. 48 000 $ 21 VANCOUVER CHERRY BLOSSOM FESTIVAL SOCIETY « SPRING LIGHT » La Vancouver Cherry Blossom Festival Society a présenté une nouvelle production interdisciplinaire en plein air au parc Queen Elizabeth, à Vancouver. 31 550 $ 22 VANCOUVER OUT ON SCREEN FILM AND VIDEO SOCIETY (THE) « Our Living History, an LGBT2Q+ Intergenerational Film Series » La Vancouver Out on Screen Film and Video Society célébrera Canada 150 en réalisant un projet interactif qui réunira des jeunes et des personnes âgées LGBTAB+ (lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels, allosexuels, bispirituels et autres) dans le but de clarifier l'histoire et le contexte actuel de la communauté LGBTAB+ au Canada. 49 500 $ 23 YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF VANCOUVER « Celebrating Youth's Role in Supporting Women's Equality » Le projet vise à mobiliser les jeunes Canadiens pour qu'ils concourent au legs de Canada 150 en cernant bien ce qu'ils veulent devenir et comment ils veulent contribuer à façonner le Canada, tel qu'ils l'imaginent sur le plan de l'égalité des sexes. 36 400 $





1 606 643 $

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 14:00 et diffusé par :