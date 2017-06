Avis aux médias - Les chauffeurs d'autobus du RTL se prononceront sur un mandat de grève







LONGUEUIL, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Ce dimanche 4 juin, les chauffeurs d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) se réuniront en assemblée générale syndicale pour se prononcer sur un mandat de grève. Ils se réuniront à compter de 10 h à l'école secondaire André-Laurendeau de Saint-Hubert pour une durée indéterminée, estimée à deux heures. Dès la levée de l'assemblée, les dirigeants du syndicat seront disponibles sur place pour des entrevues.

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL, section locale 3333 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a entrepris ce printemps la négociation d'une nouvelle convention collective. Les chauffeurs sont sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2017.

Le principal aspect en litige est le calcul des temps de trajets. Selon les chauffeurs, le RTL impose des temps irréalistes. Cela cause des retards très fréquents qui irritent grandement les usagers autant que les chauffeurs. Les chauffeurs et leur syndicat revendiquent des temps de trajets réalistes. Ils réclament donc un service ponctuel, de qualité, au bénéfice de tout le monde à bord.

QUOI : Vote sur un mandat de grève en assemblée générale



QUI : Les chauffeurs d'autobus membres du Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL, section locale 3333 du SCFP



QUAND : Ce dimanche 4 juin

Début à 10 h, durée indéterminée, fin prévue autour de midi

L'assemblée aura lieu à huis clos; les représentants syndicaux seront disponibles sur place pour des entrevues dès la levée de l'assemblée



OÙ : École secondaire André-Laurendeau

7450, boul. Cousineau, Saint-Hubert

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL (SCFP 3333) compte environ 750 membres dans ses rangs.

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7100 membres dans le transport urbain au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le secteur maritime.

