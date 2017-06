Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies battent leur plein à Winnipeg







Mme Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'oeuvre et du Travail s'entretient avec les jeunes concurrents et participe à des activités Essaie un métier et une technologie

WINNIPEG, le 2 juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail a visité les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017, au Centre des congrès RBC, à Winnipeg. Les Olympiades constituent l'unique compétition nationale pour de multiples domaines spécialisés organisée à l'intention des élèves et des apprentis du pays.

Plus de 550 jeunes de toutes les régions du Canada se livrent concurrence dans plus de 40 domaines de compétition, tels que la robotique, l'ébénisterie, l'aménagement paysager, la cuisine, l'infographie, le soudage, la carrosserie, la coiffure, la création de modes, le dessin industriel CDAO, et de nombreux autres.

« Je tiens à ce que les jeunes Canadiens et Canadiennes sachent que les métiers spécialisés offrent des perspectives de carrière prometteuses et rémunératrices. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, car cet évènement est un bon moyen de promouvoir les disciplines du secteur des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes de l'ensemble du pays. Les concurrents et les concurrentes montrent leurs compétences exceptionnelles et font preuve d'un esprit innovateur et d'un travail acharné », a déclaré la ministre Hadju.

Les Olympiades canadiennes réunissent des représentants de l'industrie, du gouvernement et du secteur de l'éducation et accueillent près de 10?000 élèves visiteurs, qui sont invités à participer aux activités aux stations Essaie un métier et une technologie et aux démonstrations interactives sur la Scène des compétences essentielles.

« Les nombreuses activités pratiques qui sont proposées aux Olympiades constituent une façon très efficace de montrer aux jeunes les multiples possibilités de professions intéressantes », d'expliquer Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada.

Cette année, les Olympiades accueillent 43 élèves du secondaire de la Nation crie Nisichawayasihk, venus de Nelson House, dans le Nord du Manitoba, à Winnipeg avec l'aide de la 17e Escadre des Forces armées canadiennes et de Vale.

Des célébrités participent aussi aux Olympiades pour s'entretenir avec les élèves, dont Jeremy Senaris, Paul LaFrance, Kate Campbell, Mike Holmes Jr. et Sherry Holmes.

« J'ai choisi de faire carrière en machinerie, parce que ce domaine m'intéresse depuis que j'ai commencé l'école secondaire », a déclaré Sila Meeches, membre d'Équipe Canada WorldSkills 2017 et étudiant au Collège Red River. « C'est vraiment une expérience incroyable de participer à des concours de haut niveau dans un domaine qu'on aime, tout en sachant que celui-ci peut devenir un gagne-pain. »

En tant que membre d'Équipe Canada WorldSkills 2017, Sila Meeches participera au Mondial des métiers 2017, qui aura lieu à Abou Dhabi, en octobre prochain, avec les 30 autres membres de la formation canadienne. « J'espère que les Olympiades canadiennes 2017 permettront à beaucoup de jeunes à se découvrir une passion, comme moi, pour une des nombreuses professions dans les métiers spécialisés et les technologies. »

Au moyen des Olympiades canadiennes, Skills/Compétences Canada veut faire découvrir les métiers spécialisés et les technologies à tous les jeunes du pays et aux personnes qui les influencent. Pour obtenir de l'information sur Skills/Compétences Canada : www.skillscompetencescanada.com

PHOTOGRAPHIE et VIDÉOGRAPHIE

Pour voir et télécharger des centaines d'images de concurrents et de concurrentes à l'oeuvre, rendez-vous à la page Flickr de Skills/Compétences Canada.

SOURCE Skills/Compétences Canada

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 13:45 et diffusé par :