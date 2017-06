Centre de développement de la formation et de la main-d'oeuvre huron-wendat - Le ministre Geoffrey Kelley félicite les nouveaux diplômés et diplômées







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, est venu féliciter, en son nom et en celui du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, les finissantes et les finissants du Centre de développement de la formation et de la main-d'oeuvre huron-wendat, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes qui avait lieu aujourd'hui à l'hôtel-musée des Premières Nations, à Wendake. La cérémonie a également donné lieu au dévoilement des bénéficiaires des cinq bourses Yatsayonhcha', d'une valeur de 800 $ chacune, remises, chaque année, aux élèves finissants qui se sont distingués par leur attitude positive et leur persévérance scolaire.

Le Centre de développement de la formation et de la main-d'oeuvre huron-wendat existe depuis 1995. Il accueille, depuis lors, un nombre sans cesse croissant d'élèves désireux de réussir leur cours secondaire ou d'acquérir de nouvelles qualifications. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur contribue au financement de l'établissement en lui versant 1,365 M$ par année. Le Secrétariat aux affaires autochtones soutien également le Centre à la hauteur de 40 000 $ par année, afin de permettre l'embauche d'agentes et d'agents de suivi auprès des élèves.

« J'ai été particulièrement heureux de m'associer à la décision gouvernementale de soutenir le Centre. Bonifier ainsi l'offre d'espaces culturellement sécurisants consacrés à l'enseignement pour les Autochtones est, pour moi, une autre façon de prouver que nous croyons en l'immense potentiel de ces jeunes. Le succès du Centre est notamment dû à l'accompagnement personnalisé des élèves qui le fréquentent. Plusieurs, parmi ceux-ci, doivent prendre de courageuses décisions afin de poursuivre leur parcours, et le soutien qui leur est offert les encourage à persévérer vers la réussite. »

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones

