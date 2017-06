Près de 10 M$ en travaux majeurs afin d'améliorer la qualité de vie des locataires aux Habitations Plamondon







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 juin 2017) - Le député fédéral de la circonscription de Mont-Royal, Anthony Housefather, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Mont-Royal, Pierre Arcand, ont annoncé aujourd'hui la fin des travaux majeurs aux Habitations Plamondon, à Montréal.

Cet immeuble d'habitation de 76 logements à loyer modique, construit en 1980, a nécessité des investissements conjoints de près de 10 M$.

L'aide financière a notamment permis d'améliorer l'étanchéité de l'enveloppe extérieure du bâtiment et la ventilation des logements. Des opérations de décontamination et de mise aux normes touchant notamment le vide-ordures, la chaufferie et les ascenseurs ont également été réalisées.

Trois partenaires, soit le gouvernement du Canada (4,7 M$), par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le gouvernement du Québec (3,7 M$), par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (942 000 $) ont conjugué leurs efforts pour que les travaux, coordonnés par l'Office municipal d'habitation de Montréal, se concrétisent.

Une subvention de plus de 232 000$ de Transition énergétique Québec, accordée par le programme ÉcoPerformance, a également servi à mettre en place des mesures d'efficacité énergétique qui réduiront l'empreinte environnementale du bâtiment. Ainsi, l'intégration d'un système de récupération de chaleur, d'une thermopompe et d'un mur solaire diminuera la facture d'énergie du bâtiment et réduira les émissions de gaz à effet de serre.

Hydro-Québec a également accordé une aide financière de plus de 18 000 $ par le biais de son programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu.

Citations :

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici sur l'île de Montréal, et partout au pays. Grâce à tous les partenaires, nous sommes en mesure de financer de solides ensembles d'habitation, tels que les Habitations Plamondon, et d'aider à améliorer le quotidien de nos populations les plus vulnérables. » - M. Anthony Housefather, député fédéral de Mont-Royal

« Des travaux d'envergure aux Habitations Plamondon ont pu être effectués grâce à un investissement significatif de notre gouvernement. En plus de permettre d'offrir à ses résidents des logements adéquats et de bonne qualité, cette aide financière est un bel exemple de notre engagement à soutenir des projets qui font passer à une économie plus verte et plus faible en carbone. Je me réjouis des améliorations qui ont été apportées à ce bâtiment, et ce, au bénéfice de nos citoyens. » - M. Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

« Assurer la pérennité et la réhabilitation du parc de HLM a toujours été une préoccupation majeure de la CMM. Aujourd'hui, au nom des élus du Grand Montréal, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous célébrons, aux côtés de tous les partenaires, la fin de travaux majeurs qui permettront aux locataires de réintégrer un milieu de vie de qualité. » - Mme Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et présidente de la commission du logement social de la CMM

Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1 800 668-2642 ou consulter le site www.schl.ca.

Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 229 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Programme ÉcoPerformance

Financé par le Fonds vert et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des organisations par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Pour plus d'information sur le programme ÉcoPerformance, consultez le site transitionenergetique.gouv.qc.ca.

