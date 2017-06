La Dictée P.G.L. du 150e : Les escales de l'histoire







Un franc succès!

MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du projet Signature Canada 150 s'intitulant « La Dictée P.G.L. du 150e : Les escales de l'histoire », La Dictée P.G.L. et la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) ont parcouru le Canada du 16 au 26 mai 2017 afin d'animer des ateliers d'improvisation pour les jeunes du secondaire et de présenter des matchs d'improvisation dans des gares de VIA Rail Canada (ou à proximité). Le spectacle de clôture de ce projet d'envergure a eu lieu au Musée canadien de l'histoire le 26 mai dernier. Ces activités ont été organisées dans le cadre de la participation de VIA Rail à plusieurs centaines de rassemblements organisés dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Cette tournée, qui marquait la fin du projet « Les escales de l'histoire », fut un franc succès!

« À l'occasion de Canada 150, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a célébré la francophonie canadienne, la diversité culturelle et l'histoire avec les Canadiens des quatre coins du pays. Je me réjouis du succès qu'a connu le projet « Les escales de l'histoire », particulièrement auprès des jeunes. Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Cette tournée s'est arrêtée à Vancouver, Winnipeg, Toronto, Gatineau, Montréal et Halifax. En plus d'établir un point de jonction entre l'histoire, l'improvisation et la langue française, cette tournée visait également à souligner les gagnants des deux concours qui se sont déroulés dans les écoles secondaires à travers le Canada de janvier à avril. Les 10 gagnants du concours de dictée et les 6 gagnants du concours de rédaction ont reçu un certificat-cadeau de VIA Rail Canada.

Concours de dictée

Ouest : Alex Dong , Ben Tyler

, Prairies : Zoe Desautels , Sydney Brown

, Ontario : Loïc Mathieu, Ian Chan

: Loïc Mathieu, Québec : Stéphanie Leclerc, Sofia Mangov

Atlantique : Lizaveta Zakharova , Ariane Chouinard

Concours de rédaction

Ontario : Monica Costache , Chloé Vachon et Jasmine Groleau

: , Chloé Vachon et Québec : Yorgo Jabbour

Ouest : Maya Somji et Hannah Cheetham

Près de 13 000 jeunes du secondaire ont participé à au moins une des activités culturelles proposées par La Dictée P.G.L. du 150e.

Ce projet fut possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada, de VIA Rail Canada, du Théâtre de la LNI, de l'Alliance des radios communautaires du Canada, de MAtv, du Canal Savoir, de Francolab et du Musée canadien de l'histoire. La Fondation Paul Gérin-Lajoie et le Théâtre de la LNI aimeraient également remercier le Musée canadien pour les droits de la personne, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, l'Alliance Française de Toronto et de Vancouver ainsi que l'École de technologie supérieure pour leur appui dans le cadre de la tournée pancanadienne.

À PROPOS DE LA FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE ET DE LA DICTÉE P.G.L.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie fête ses 40 ans d'existence en 2017. Elle oeuvre au Canada et à l'international afin de promouvoir sa mission : l'Éducation pour tous! Au Canada, son activité la plus notoire est sans aucun doute La Dictée P.G.L., un projet éducatif majeur qui existe depuis 1991.

SOURCE Fondation Paul Gérin-Lajoie

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 13:03 et diffusé par :