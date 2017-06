Célébrons les 150 ans du Canada! Siemens fait don de 300 ordinateurs à des écoles du pays et d'ailleurs







Ordinateurs remis en état par plus de 60 bénévoles au siège social d' Oakville

Vision Mondiale distribuera des ordinateurs à des écoles du Costa Rica et du Nicaragua

OAKVILLE, ON, le 2 juin 2017 /CNW/ - Afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada, Siemens Canada a décidé d'aider des étudiants de partout au Canada et de pays en voie de développement à profiter d'un meilleur accès à la technologie en faisant don de 150 ordinateurs portables à cinq écoles canadiennes, ainsi que de 150 ordinateurs portables à des programmes éducatifs au Costa Rica et au Nicaragua. Les ordinateurs d'entreprise mis hors service seront remis en état par plus de 60 bénévoles lors d'un atelier d'une fin de semaine dirigé par Corporations For Community Connections (CFCC), un organisme de bienfaisance canadien fondé par des employés de Siemens.

Les écoles canadiennes qui profiteront du don de 150 ordinateurs portables par l'intermédiaire de CFCC sont les suivantes : Garth Webb Secondary School (ON), Mark R. Isfeld Secondary (BC), Queen Elizabeth Regional High School (NL), Leamington District Secondary School (ON) et Helen Betty Osborne Ininiw Education Resource Centre (MB). Chaque école recevra 30 ordinateurs Dell chargés de logiciels de conception donnés par Siemens Canada.

« Le partenariat avec des entreprises comme Siemens a donné une nouvelle vie à du matériel de valeur, ainsi que des occasions auparavant inimaginables à des milliers de gens dans le besoin. Le programme socialement responsable et écoresponsable de CFCC fait la promotion de l'accès universel à la technologie », a déclaré Philip Schaus, cofondateur de CCFC.

Vision Mondiale Canada facilitera également la distribution de 150 ordinateurs à deux pays de l'Amérique centrale, soit le Costa Rica et le Nicaragua. Ces ordinateurs serviront à appuyer des programmes éducatifs, comme les laboratoires d'informatique, les programmes de formation après l'école et le tutorat.

« Quand les enfants ont accès à des ordinateurs portables, à des logiciels d'apprentissage et à des enseignants formés pour utiliser la technologie, ils améliorent considérablement leurs capacités de lecture et d'écriture, leurs notions de calcul et leurs aptitudes à la réflexion critique. Le simple fait d'être exposé à un ordinateur portable, sans enseignement intentionnel au niveau de la lecture et de l'écriture, peut augmenter de 10 % les capacités de lecture et d'écriture d'un enfant », a déclaré Nancy Del Col, spécialiste technique en éducation, Vision Mondiale Canada.

Au cours des six dernières années, Siemens a fait équipe avec CFCC pour remettre en état et donner 2056 ordinateurs à plus de 50 organismes de bienfaisance et écoles, qui ont servi à plus de 28 000 personnes. Au-delà de 400 employés de Siemens Canada ont consacré bénévolement plus de 3000 heures aux ateliers. Le processus de remise en état nécessite de supprimer de façon sécuritaire toutes les données contenues sur les disques durs, de nettoyer physiquement les appareils, d'installer des logiciels sous licence et de les tester.

« Les étudiants d'aujourd'hui sont les meneurs de demain et ceux qui façonneront les 150 prochaines années du Canada, a déclaré Richard Brait, avocat général de Siemens Canada et promoteur exécutif de cette initiative de don d'ordinateurs portables. Pour développer leurs talents en innovation, ces jeunes gens doivent avoir accès à la technologie, et nous sommes heureux de pouvoir rendre cela possible et d'appuyer le formidable travail de Corporations for Community Connections et de Vision Mondiale Canada ici et à l'étranger ».

