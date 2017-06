Invitation aux médias - Investissements pour l'aménagement des cours d'école







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera des investissements pour l'aménagement des cours d'école du Québec.

DATE : Le 5 juin 2017





HEURE : 10 h





LIEU : École Coeur-Vaillant-Campanile

Dans la cour d'école (gymnase en cas de pluie)

3645, chemin Sainte-Foy

Québec

G1X 1T1

