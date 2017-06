KPN et Content Guru visent une décennie de partenariat pour storm® Benelux







LA HAYE, Pays-Bas, June 2, 2017 /PRNewswire/ --

KPN, fournisseur de communications néerlandais, et Content Guru, prestataire primé de services d'engagement client, ont annoncé le renouvellement de leur partenariat storm® pour une nouvelle période de cinq ans.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518502/KPN_Logo.jpg )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518500/Content_Guru_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/518501/KPN_Content_Guru.jpg )



Depuis 2012, la plateforme storm, centre de contacts dans le Cloud de KPN, est la solution de choix à travers le Benelux, fournissant un mélange unique de routage des contacts multi-canaux hautement évolutif et Communications Integrationtm pour permettre aux systèmes d'information existants d'interagir. Grâce à ce partenariat, quelque 100 clients utilisent maintenant la plateforme dans la région, y compris des marques de premier plan au niveau mondial telles que Chubb, Fleurop Interflora et Sodexo.

Ce renouvellement de contrat permettra à KPN et Content Guru de développer leur portefeuille de centres de contacts dans le Cloud existant et de présenter les capacités nouvelles et à venir de storm sur le marché du Benelux, notamment l'intégration avancée de la planification et de l'optimisation des ressources humaines (WFM), de nouvelles solutions basées sur WebRTC et l'Intelligence artificielle (IA).

Michael van den Brink, directeur national de Content Guru Benelux, a déclaré : « Les cinq premières années de storm au Benelux ont été couronnées de succès. Cette relation nous permet de travailler ensemble pour fournir rapidement les nouvelles technologies et capacités exigées par les clients dans la région. Le déploiement rapide associé à la fonctionnalité riche et l'évolutivité élevée de la plateforme nous confèrent une position solide sur le marché, et nous sommes ravis de cette étroite collaboration. »

Alphons Evers, directeur des données et des applications chez KPN, a commenté :

« La relation qui unit KPN et Content Guru depuis quelque temps est particulièrement fructueuse. Les services de la plateforme storm et la collaboration avec Content Guru sont un excellent ajout à notre offre de services destinés au marché des centres de contact. Content Guru offre à nos clients une plateforme à l'épreuve du temps dotée d'une gamme de services supplémentaires qui peuvent être déployés dès qu'ils sont nécessaires. KPN peut offrir les services storm dans le cadre d'un modèle de licence flexible et profiter de l'évolutivité d'une plateforme fiable dans le Cloud. »

Sean Taylor, PDG de Content Guru et de Redwood Technologies Group, a déclaré : « Le marché du Benelux est l'un des adoptants les plus avancés au monde de plateformes d'engagement client et centres de contact dans le Cloud. C'est un indicateur très important des tendances mondiales, à la fois hautement innovant et exigeant. Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec KPN pour prendre la position de leader dans la région et sommes impatients de poursuivre sur cette lancée au cours des cinq prochaines années. »

Contact : Madeleine Keenan, responsable du marketing, +44(0)1344-852350, press@contentguru.com

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 12:32 et diffusé par :