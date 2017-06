Boulangeries Weston limitée s'associe à Méchant bon pain pour la distribution de ses «?méchants bons produits?» au Canada







Les épiciers vendront désormais dans tout le pays les pains biologiques uniques et très populaires

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Boulangeries Weston limitée, le plus important fabricant et distributeur de produits de boulangerie frais au Canada, s'associe à Méchant bon pain afin de permettre aux amateurs de pains biologiques frais de partout au pays de se procurer ses produits novateurs. En effet, Flowers Foods, Inc. (NYSE:FLO) a accordé à Boulangeries Weston limitée les droits de licence exclusifs pour pouvoir fabriquer et commercialiser la marque au Canada, dont la distribution sur le marché canadien débutera dès aujourd'hui (lancement au Québec le 29 juin 2017).

Reconnus pour leur goût méchamment bon et leur texture, les pains biologiques Méchant bon pain se sont hissés au premier rang des ventes aux États-Unis et affichent la croissance la plus rapide. Riches en grains et en graines véritables, en plus de ne contenir aucun ingrédient artificiel, les produits Méchant bon pain viennent susciter de l'emballement au sein d'une catégorie qui se trouve dans 99 pour cent des foyers canadiens. Les produits Méchant bon pain privilégient le «?bon?» à tout le reste : ils sont riches en grains entiers, en fibres et en protéines, et sont exempts de sirop de maïs à teneur élevée en fructose, d'ingrédients et d'agents de conservation artificiels, d'agents de remplissage et d'additifs.

«?Boulangeries Weston est ravie de s'associer à une marque aussi exceptionnelle que Méchant bon pain et d'offrir aux consommateurs canadiens des pains biologiques à grains entiers incomparables?», a affirmé Andrea Hunt, vice-présidente du Marketing des Boulangeries Weston. «?Les consommateurs recherchent des pains savoureux, à déguster en toute bonne conscience, et les produits Méchant bon pain répondent méchamment à cette demande.?»

Les principaux détaillants (épiceries, pharmacies et dépanneurs) du Canada vendront cinq variétés de produits Méchant bon pain biologiques et sans OGM.

À propos de Méchant bon pain

Faire apprécier les grains entiers aux consommateurs tout en révolutionnant le rayon du pain vient tout naturellement à Méchant bon pain. Lancé au marché fermier de Portland en 2005, Méchant bon pain est devenu la marque de pain tranché biologique la plus populaire aux États-Unis*. Acquis par Flowers Foods, Inc. (NYSE:FLO) en 2015, Méchant bon pain a fait oeuvre de pionnier dans la catégorie des pains biologiques à grains et distribue aujourd'hui 19 variétés de produits de boulangerie biologiques à grains entiers à l'échelle des États-Unis. Tous ses produits sont certifiés biologiques et sans OGM, respectivement par le département de l'Agriculture des États-Unis et le Projet Sans OGM Vérifié. De plus, le profond engagement de Méchant bon pain à offrir une deuxième chance en matière d'emploi contribue à transformer la vie de nombreux employés. Persuadé que les entreprises ont le pouvoir d'apporter des changements significatifs et durables, Méchant bon pain s'engage à inspirer les autres entreprises à offrir une deuxième chance aux gens qui en ont le plus besoin. Pour en savoir plus, visitez http://www.daveskillerbread.com/.

À propos de Boulangeries Weston limitée

Boulangeries Weston limitée fut fondée grâce à l'esprit entrepreneurial de George Weston, qui a effectué sa première distribution de pains en 1882, et s'est peu après lancé dans ce domaine en ouvrant la boulangerie industrielle G. Weston. Boulangeries Weston limitée, dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est le chef de file du secteur à évolution rapide des produits de boulangerie frais. L'entreprise propose aux consommateurs des produits de boulangerie frais, distribués et vendus tous les jours dans les épiceries, les pharmacies et les dépanneurs d'un bout à l'autre du Canada.

