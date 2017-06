Les modules monocristallins de type-N de Jolywood ont le potentiel d'augmenter le taux interne de rentabilité (TIR) de 3 % - 4 %







TAIZHOU, Chine, 2 juin 2017 /PRNewswire/ -- Un rapport préparé par PHOTON Consulting au nom de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd (« Jolywood » ou « la Société »), une grande entreprise de recherche et de développement, de production et commercialisation de cellules solaires, a trouvé que l'utilisation des modules basés sur des cellules bifaces de type-N telles que celles fabriquées par Jolywood a le potentiel d'augmenter le taux interne de rentabilité (TIR) des systèmes photovoltaïques à hauteur de 3 %-4 %.

Le rapport décrit l'intensification de la concurrence entre les fabricants de produits d'énergie solaire à mesure que la croissance du volume mondial du secteur solaire ralentit. Dans ce contexte, l'un des chemins potentiels ouverts aux fabricants souhaitant se démarquer est d'offrir des produits présentant une technologie de grande performance. Les fabricants de modules qui souhaitent offrir de tels produits peuvent réduire les coûts, les investissements en capital et les risques potentiels associés à la fabrication de cellules à haut rendement en établissant une relation avec un fournisseur de ces cellules.

Comme l'a souligné l'évaluation du rapport sur les fournisseurs de cellules, « Jolywood est un exemple d'une entreprise qui possède plusieurs de ces caractéristiques. Par exemple, Jolywood atteindra une capacité de production de 2 GW des cellules bifaces monocristallines de type-N en 2017 et s'est construit une réputation d'excellence en matière de performance en tant que fournisseur d'encapsulant de modules de grande qualité et haut rendement à bon nombre des entreprises qui sont des acheteurs potentiels de cellules de type-N à plus haut rendement.

Les modules solaires de Jolywood sont dotés de la technologie bifaciale de type-N à haut rendement, qui aide les cellules à atteindre une efficacité accrue en augmentant leur capacité de production d'électricité de 36 % pendant tout leur cycle de vie. « C'est de loin l'une des technologies les plus avancées du marché et pourrait réduire le coût de l'industrie de l'énergie solaire », a déclaré M. Liu Yong (PDG de Jolywood Solar Technology).

Il a ajouté : « Jolywood s'est engagé à développer notre technologie pour accroître l'utilisation de l'énergie solaire. Nous espérons soutenir davantage d'entreprises et de projets énergétiques et apporter plus d'énergie verte aux personnes ».

Vous trouverez l'intégralité du rapport sur : http://www.jolywood.cn/wp-content/uploads/2017/06/Value-Opportunites-from-N-type-High-Performance-Cells-1.pdf

À propos de Photon Consulting

PHOTON Consulting est un cabinet de recherche et de conseil axé sur le marché mondial du photovoltaïque en plein essor au sein du secteur de l'énergie solaire. PHOTON Consulting fournit des conseils, des données, des recherches et des analyses à notre clientèle mondiale, ce qui leur permet de prendre des décisions concrètes et d'anticiper les tendances futures d'un secteur photovoltaïque mondial en pleine évolution.

À propos de Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co. Ltd.

Jolywood (Taizhou) Solar Technology, une filiale de technologie photoélectrique entièrement détenue par Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., est engagée dans la recherche et le développement, la production et la commercialisation de cellules solaires, de silicium pour l'énergie solaire et de services de conseil technique. Depuis sa création, la société accumule des propriétés technologiques et a déposé plus de 60 brevets, dont 23 ont été octroyés. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., est le plus grand fournisseur professionnel de faces arrière de modules photovoltaïques, avec une production annuelle de plus de 100 millions de mètres. La société est également à la tête de l'industrie mondiale avec une capacité de fabrication de 2,1 GW de cellules solaires bifaces de type-N.

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 12:56 et diffusé par :