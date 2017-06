Le ministre Luc Fortin fier du bilan du gouvernement du Québec pour l'Estrie







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, est fier du bilan du gouvernement du Québec en Estrie.

« Tous les jours, le caucus de l'Estrie oeuvre afin que la région puisse continuer de se développer de façon prospère et durable. Depuis 2014, mes collègues et moi sommes sur le terrain, à l'écoute des citoyens, et nous représentons leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Nous avons posé de nombreux gestes, toujours au bénéfice de nos concitoyens, notamment afin d'améliorer les soins de santé, d'offrir des services éducatifs toujours meilleurs et de diversifier l'offre culturelle et sportive », a mentionné M. Fortin.

Incidemment, en matière de soins de santé, la réputation de l'Estrie est plus qu'enviable, et le gouvernement du Québec a tenu parole en investissant massivement dans la région. Soulignons l'investissement de 198 M$ pour la construction du Centre mère-enfant - qui permettra également le réaménagement de l'urgence de l'hôpital Fleurimont - et l'ouverture de la première superclinique à Sherbrooke. Une deuxième superclinique doit également voir le jour et ouvrir ses portes cet automne.

Dans le dossier du mont Hereford, le gouvernement du Québec s'assurera de prendre la meilleure décision possible considérant l'importance de favoriser l'exportation d'électricité aux États-Unis et les retombées économiques considérables qui en découleront. Le gouvernement adoptera une position responsable et tiendra compte de la réalité économique, environnementale et patrimoniale des lieux.

« Le Parti québécois, comme à son habitude, cherche à décrédibiliser l'action gouvernementale. Pourtant, en 2014, le choix des électeurs a été très clair : les députés du PQ ont été expulsés de la région et seuls les députés libéraux ont été élus. Depuis ce temps, la région se porte bien, et nous démontrons notre leadership en assurant le développement économique et social de la région. Un taux de chômage exceptionnel de 5,5 % - inférieur à la moyenne québécoise - montre déjà l'efficacité des mesures mises en place par notre gouvernement », a conclu M. Fortin.

Dans le dernier budget seulement, de nombreuses mesures ont été annoncées afin de développer une économie forte et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de l'Estrie, mentionnons :

La création du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), qui accordera à l'Estrie un peu plus de 2 M$ cette année et presque 7 M$ dans cinq ans pour soutenir des projets régionaux structurants;

Le réinvestissement de 333 M$ dans le transport collectif au cours des cinq prochaines années et l'aide financière en faveur du transport adapté à la Société de transport de Sherbrooke ;

; L'aide financière gouvernementale de 4 M$ au cours des cinq prochaines années à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke pour maintenir une expertise québécoise en matière de politique fiscale et de droit fiscal;

pour maintenir une expertise québécoise en matière de politique fiscale et de droit fiscal; L'investissement de 150 M$ dans la Stratégie des sciences de la vie, si importante dans la région;

L'allocation de crédits de 159 M$ au soutien des investissements et de la compétitivité des entreprises agricoles;

L'aide financière de 24 M$ pour la production de plants forestiers et pour la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette dans la forêt privée, qui représente plus de 90 % du territoire boisé en Estrie;

Le soutien aux piscicultures gouvernementales, comme celle de Baldwin- Coaticook , en Estrie;

, en Estrie; Les crédits supplémentaires de 123 M$ au cours des cinq prochaines années afin de bonifier l'offre touristique du Québec, des crédits qui permettront de soutenir la Société des établissements de plein air (SÉPAQ) et qui profiteront aux parcs nationaux du Mont-Orford, du Mont-Mégantic et de Frontenac (partie de Stratford ).

(partie de ). Une grande partie de la planification routière de cette année était consacrée aux préparatifs menant au parachèvement de l'autoroute 410 (voie de contournement sud de Sherbrooke ).

Depuis le 1er avril 2014, Investissement Québec a autorisé 229 interventions financières dans la région de l'Estrie. Ces interventions, d'une valeur de 91 M$, ont permis d'appuyer des projets totalisant 356 M$ et ont aussi permis de créer, ou de consolider, pas moins de 2416 emplois.

