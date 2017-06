Avis aux médias - Le ministre Hussen discute d'améliorations au système Entrée express







MARKHAM, ON, le 2 juin 2017 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, se présentera devant les médias pour discuter des changements qui seront apportés au système Entrée express dans le but de favoriser l'intégration des travailleurs qualifiés alors qu'ils se bâtissent une nouvelle vie au Canada.

Date : le lundi 5 juin 2017

Heure : 9 h 30 (heure locale)

Endroit : Centre de services communautaires pour les immigrants

Centre d'accueil de Markham Sud

Salle de conférence

7220, rue Kennedy (Hollywood Square)

Unité 8

Markham (ON)

L3R 7P2

Note pour les médias :

Assurez-vous d'arriver au plus tard à 9 h 15.

