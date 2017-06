Avis aux médias - Le ministre Bains annoncera une série de mesures du gouvernement visant à rendre les services de télécommunication plus abordables pour les Canadiens







OTTAWA, le 2 juin 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, prononcera une allocution au Sommet canadien des télécommunications (anglais). Le ministre Bains parlera de la façon dont le gouvernement du Canada entend améliorer la qualité des services de télécommunication et les rendre plus abordables et plus accessibles pour les Canadiens.

Date : Lundi 5 juin 2017



Heure : 8 h 45



Lieu : Centre des congrès de Toronto

650, chemin Dixon

Etobicoke (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

