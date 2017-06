Xplornet annonce le « lancement » réussi de ViaSat-2, le satellite possédant la plus grande capacité de communications jamais lancé







Offrant des vitesses Internet accrues et davantage de données aux Canadiens habitant en région rurale

WOODSTOCK, N.-B., le 2 juin 2017 /CNW/ - Une fois de plus, les Canadiens habitant en région rurale sont sur le point de profiter de hausses de vitesse et de capacité Internet grâce à de nouveaux investissements par Xplornet Communications inc. qui viennent révolutionner le domaine du service Internet par satellite.

Xplornet, un des plus importants fournisseurs canadiens de services à large bande, annonce aujourd'hui que le satellite ViaSat-2 a été lancé avec succès depuis le Centre spatial guyanais en Guyane française.

ViaSat-2 est l'un des deux satellites de transmission à large bande compris dans le nouveau programme de Xplornet, qui triplera la capacité actuelle de son service Internet par satellite. Xplornet est le fournisseur canadien exclusif de services résidentiels faisant appel à deux satellites, ces deux satellites possédant la plus grande capacité de transmission à large bande au monde.

Après sa mise en exploitation commerciale, ViaSat-2 saura fournir aux abonnés Xplornet des vitesses plus rapides et des données accrues, et ce, à des prix abordables. Le nouveau service Internet de Xplornet procurera les vitesses résidentielles les plus rapides par satellite au Canada, atteignant jusqu'à 25 mégabits par seconde (téléchargement).

« Chez Xplornet, nous sommes extrêmement fiers d'investir dans de nouvelles technologies novatrices qui permettent d'améliorer considérablement le service Internet pour les Canadiens habitant en région rurale, de dire Allison Lenehan, président et PDG de Xplornet Communications. Ces satellites amélioreront notablement le service pour nos fidèles clients et fourniront aux nouveaux clients une plus grande quantité de données, et ce, à des vitesses auparavant jamais vues dans bien des régions du Canada. »

Cet investissement reflète l'engagement incomparable de Xplornet de mettre à profit l'innovation pour offrir aux Canadiens habitant en régions rurales et éloignées un service Internet rapide et abordable. Grâce à des vitesses et à des données accrues, ainsi qu'à des tarifs aussi bas que 59,99 $ par mois, Xplornet amorce une nouvelle ère en matière de connectivité et s'apprête à fournir aux clients actuels et éventuels encore plus de ce qui leur tient à coeur.

Les nouveaux clients de Xplornet, ainsi que ses clients actuels, sont invités à visiter xplornet.com pour déterminer les services présentement disponibles dans leur région.

En bref :

Le satellite ViaSat-2 a été lancé à bord d'un lanceur Ariane 5 ECA de Arianespace depuis le Centre spatial guyanais, port spatial de l' Europe à Kourou en Guyane française.





à Kourou en Guyane française. ViaSat-2 pesait 6 418 kilogrammes (14 149 livres) au lancement et est muni de panneaux solaires d'une envergure de 158 pieds. Le satellite prendra plusieurs mois pour rejoindre l'orbite géostationnaire située à 35 785 kilomètres au-dessus de l'équateur.





Xplornet s'attend à ce que le service offert par le satellite ViaSat-2 soit disponible aux clients au cours du premier trimestre de 2018.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est un des plus importants fournisseurs canadiens de services à large bande. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail, à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux sans fil et satellite uniques qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à coeur. Pour en savoir plus, consultez le site www.xplornet.com.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 12:04 et diffusé par :