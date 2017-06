Portageons la fête! - Un défi patrimonial et sportif pour célébrer le 375e de Montréal







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le site de la Maison Nivard-De Saint-Dizier, dans l'arrondissement de Verdun, accueillera, du 16 au 18 juin 2017, le défi patrimonial et sportif Portageons la fête! Dans ce lieu de portage vieux de 5 000 ans, le fleuve Saint-Laurent et l'histoire seront au coeur d'une vaste programmation d'activités gratuites pour toute la famille. Compétitions de portage, descente des rapides de Lachine en rafting, initiation à la planche à pagaie et au kayak, célébration de la culture autochtone, animations historiques, spectacles seront notamment au programme.

« Témoin privilégié de la naissance de Montréal, le site de la Maison Nivard-De Saint-Dizier a été un important lieu de portage pour les Premières Nations et coureurs des bois qui souhaitaient enjamber les rapides de Lachine. En cette année de célébration, j'invite petits et grands à remonter le cours de l'histoire de notre ville par la voie de son fleuve et de ses berges lors d'une fin de semaine remplie d'activités », a convié le maire de l'arrondissement de Verdun, M. Jean-François Parenteau.

« Le 375e anniversaire de Montréal est une occasion unique de célébrer notre histoire, de nous rappeler d'où nous venons, pour mieux nous dessiner un avenir à la hauteur de nos aspirations. Dans cet esprit, ce projet nous ramène à nos racines et nous permet de mettre en lumière l'importance des Peuples autochtones dans le développement de ce qui deviendra Montréal », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Portageons la fête! donne l'occasion aux Montréalais de découvrir l'histoire de leurs ancêtres tout en s'amusant en famille. Cette activité rassembleuse et sportive permet aux participants de prendre part à une activité originale qui met de l'avant un mode de vie sain et actif dans une ambiance festive », a fait savoir le ministre responsable des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

« Avec cet événement les citoyens bénéficient d'un accès privilégié au fleuve à Verdun. J'invite tous les Montréalais à célébrer notre histoire et notre patrimoine en prenant part à cette fête familiale », a fait savoir la députée de Verdun, Isabelle Melançon.

Compétitions de portage et activités nautiques

Le dimanche 18 juin, la fonction première du site archéologique de la Maison Nivard-De Saint-Dizier renaîtra avec des compétitions originales de portage et des parcours nautiques dans les rapides de Lachine. De 9 h à 12 h, les visiteurs de tout âge sont invités à relever, en équipe de quatre, des épreuves de portage ludiques et à descendre les rapides de Lachine en rafting en compagnie d'un guide de Rafting Montréal (places limitées, inscription requise). De 12 h 30 à 15 h, les spectateurs pourront assister à des compétitions professionnelles enlevantes mêlant épreuves de portage et parcours nautique dans les rapides de Lachine, en kayak et en canot.

À compter de 9 h le samedi 17 juin, une grande fête familiale proposera, en plus des animations historiques et autochtones, plusieurs activités nautiques pour découvrir le fleuve et son histoire tels que des cours d'initiation au kayak de randonnée et à la planche à pagaie, des randonnées guidées en rabaska et en rafting et un parcours immersif de portage. Près du Natatorium se tiendra en matinée une course de canots en carton avec les écoles de Verdun.

Métissage culturel

Tout le week-end, la culture autochtone, la chanson, les musiques traditionnelles et la danse contemporaine formeront une véritable courtepointe culturelle. Le vendredi 16 juin, la poésie autochtone (Sylvain Rivard, 19 h), les chansons de feu de camp (Andréanne A. Malette, 19 h 30) et les contes inspirés de légendes des Premières Nations (Geneviève Falaise, 20 h 30) seront à l'honneur.

Le lendemain, les danseurs fusionneront à la terre (Hommes de vase par Fleuve | Espace Danse, 16 h 30), le reggae rencontrera la langue innue (Shauit, 18 h) et la musique traditionnelle se mêlera à la musique électronique (Mélisande, 19 h 30).

Pour connaître la programmation complète de l'événement et s'inscrire aux compétitions : ville.montreal.qc.ca/verdun/portageons.

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375e anniversaire de Montréal, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 12:27 et diffusé par :