La ministre Qualtrough célèbre la Semaine nationale de l'accessibilité en faisant la promotion de l'inclusion sociale grâce à l'innovation technologique







VANCOUVER, le 2 juin 2017 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité, des bénévoles, des experts provenant des secteurs de la technologie de l'information et des communications ainsi que d'organismes communautaires, collaborent afin de trouver des solutions novatrices en vue d'éliminer les obstacles et voir à ce que l'inclusion et l'accessibilité occupent une plus grande place au Canada.

Aujourd'hui, la ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a assisté à la première journée de l'événement de deux jours « Makers Making Change » et « LipSync Buildathon » en lien avec les Journées du bénévolat de TELUS, en collaboration avec la Société Neil Squire. Dans le cadre de cet événement, des initiateurs de changements (mordus de l'informatique, inventeurs et créateurs) unissent leurs efforts afin de créer des technologies d'assistance ouvertes. Ces technologies d'assistance permettent aux personnes handicapées qui ont de la difficulté à bouger leurs mains, ou qui en sont incapables, d'utiliser un appareil tactile.

La ministre Qualtrough a également annoncé que la Société Neil Squire a reçu un financement d'environ 750 000 $ pour la création d'un réseau de groupes et de personnes ayant des habiletés techniques en vue de contribuer à définir, élaborer, mettre à l'essai, distribuer et mettre en oeuvre des technologies d'assistance ouvertes. Par l'intermédiaire d'un portail en ligne, les « initiateurs » seront jumelés à une personne handicapée pour l'aider à trouver des solutions et répondre à ses besoins particuliers en matière d'accessibilité. Les technologies d'assistance ouvertes auront un effet positif sur la vie des personnes handicapées puisqu'elles permettront la production d'appareils novateurs et leur distribution à l'échelle des collectivités.

Ce financement a été versé dans le cadre de l'appel de propositions de six semaines du volet Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social (PPDS), qui a pris fin le 3 novembre 2016. La ministre a souligné que soutenir l'innovation au moyen de ces projets constitue une des façons dont le gouvernement du Canada s'assure que les collectivités deviennent plus inclusives pour tous les Canadiens. Au total, un financement de 4,5 millions de dollars sur 2 ans sera versé à des organismes sans but lucratif nationaux dont le mandat est axé sur les personnes handicapées. Le PPDS-PH finance des projets menés par les organismes oeuvrant auprès des personnes handicapées afin de soutenir leurs efforts pour augmenter la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne.

Citations

« Une société inclusive est avantageuse sur le plan de l'innovation. Les personnes handicapées participent puisqu'elles doivent trouver des solutions originales pour effectuer des tâches courantes. Nous sommes résolus à appuyer des projets novateurs visant à améliorer la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« Nous sommes heureux de recevoir le financement annoncé aujourd'hui par la ministre Qualtrough dans le cadre du volet Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social du gouvernement du Canada. Ces fonds sont essentiels pour aider la Société Neil Squire à élaborer et à mettre à l'essai, à l'échelle du Canada, un modèle ouvert novateur en vue de produire des technologies d'assistance logicielles et de les offrir aux Canadiens handicapés. Nous sommes très reconnaissants de cette aide indispensable. »

- Gary Birch, directeur exécutif, Société Neil Squire

« Chez TELUS, nous croyons que pour réussir en affaires, nous devons améliorer la santé sociale de nos collectivités. L'une des marques de commerce de notre culture primée est l'incroyable engagement de notre équipe à donner au suivant de tout coeur, par des actions personnelles et par des actions philanthropiques. Cet engagement est rendu possible aujourd'hui grâce aux membres de notre équipe qui participent à cette activité en partenariat avec la Neil Squire Society, dans le cadre de notre campagne des Journées de bénévolat de TELUS 2017.»

- Marilyn Tyfting, chef des affaires de l'entreprise, TELUS International

Les faits en bref

Le Programme de partenariats pour le développement social vise à améliorer la vie d'enfants, de familles, de personnes handicapées ainsi d'autres Canadiens et Canadiennes vulnérables.

Le PPDS a deux composantes de financement : le volet Personnes handicapées et le volet Enfants et familles.

Depuis sa création en 1998, la composante axée sur les personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social a offert 11 millions de dollars par année en programmes de subventions et de fonds de contribution à des organismes. Cet argent a pour but de soutenir les projets qui augmentent, au nom de l'inclusion sociale, la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne.

Une analyse des données provenant de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2012 a révélé qu'environ 2,1 millions de Canadiens de 15 ans et plus risquent de faire face à des obstacles dans le milieu bâti ou en ce qui a trait à l'information et aux communications.

Liens connexes

Projets de développement social pour les personnes handicapées

Projet LipSync de la Société Neil Squire (en anglais seulement)

Makers Making Change (en anglais seulement)

Access Awareness Day (journée de la sensibilisation à l'accessibilité) - Colombie-Britannique (en anglais seulement)

Document d'information

Dans le cadre de la composante Personnes handicapées du PPDS (soit le PPDS-PH), on finance des projets visant à accroître la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne. Plus particulièrement, le Programme aide les organismes sans but lucratif de partout au Canada à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées sur le plan de l'inclusion sociale.

Les objectifs du PPDS-PH sont les suivants :

appuyer l'élaboration et l'utilisation d'approches efficaces en vue d'aborder les problèmes et les défis d'ordre social;

développer, mettre en commun et appliquer les connaissances, les outils et les ressources permettant de répondre aux besoins des personnes, des familles et des collectivités sur le plan social;

encourager l'établissement de partenariats et de réseaux en vue d'aborder les enjeux sociaux actuels et émergents;

reconnaître et appuyer la capacité des organismes sans but lucratif à déterminer les priorités en matière de développement social et à y répondre;

reconnaître et promouvoir les initiatives d'engagement communautaire (p. ex. le bénévolat, la responsabilité sociale d'entreprise, l'innovation par des organismes sans but lucratif, les partenariats et les coalitions).

Les projets financés dans le cadre de l'appel de propositions de 2016 ont pour thème l'innovation. Ils permettront d'élaborer, de mettre à l'essai et de distinguer les pratiques et les outils prometteurs qui favorisent l'inclusion sociale des personnes handicapées. Ces projets incluent notamment :

la mise sur pied de nouveaux partenariats afin de partager, transférer et diffuser les connaissances;

la collaboration de nombreux intervenants vers un objectif commun qui consiste à améliorer les modèles de prestation de services existants pour les personnes handicapées ou à en créer de nouveaux;

l'élaboration d'applications et de systèmes technologiques qui répondent aux besoins des personnes handicapées tels que les innovations en ligne ou liées aux médias sociaux qui visent à faciliter l'accès à l'information, la communication et d'autres services (dont les services électroniques) pour les personnes handicapées.

Les neuf projets suivants recevront du financement :

La société Neil Squire

Iris le dragon

Meticulon Consulting

Lésions médullaires Canada

Association canadienne pour l'intégration communautaire

Réseau pour la santé du cerveau des enfants

Accès troubles de la communication Canada

Association des sourds du Canada

Le Conseil canadien de la réadaptation et du travail

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 12:15 et diffusé par :