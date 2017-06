Programmation estivale 2017 sur l'Esplanade Financière Sun life : une sixième année bien remplie







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est dévoilée la sixième programmation estivale de l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique. Une fois encore, l'Esplanade du Parc olympique, seul pôle récréotouristique situé à l'est de la rue Saint-Denis, présentera à ses visiteurs des activités basées sur le sport, la culture, le développement durable et la gastronomie, avec des événements incontournables pour le 375e anniversaire de Montréal.

« Depuis maintenant six ans, l'Esplanade du Parc olympique se démarque des autres sites récréotouristiques par la qualité et l'exclusivité de sa programmation », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Avec plus d'un million de visiteurs depuis sa création, en 2012, l'Esplanade Financière Sun Life promet encore une fois d'en mettre plein la vue aux Montréalais en leur offrant des activités inédites, et ce, juste à temps pour le 375e anniversaire de la métropole », poursuit-il.

Les valeurs sûres sont de retour...

L'activité phare de l'Esplanade Financière Sun Life, les Premiers Vendredis, sera bien évidemment de retour cette année, au plus grand plaisir des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent profiter du plus grand rassemblement de camions de cuisine de rue au Canada! La première édition se tiendra le vendredi 2 juin, suivie du vendredi 7 juillet, vendredi 4 août, vendredi 1er septembre ainsi que le vendredi 6 octobre.

L'Orchestre symphonique de Montréal sera au rendez-vous pour une sixième année consécutive, le 10 août, avec le mythique opéra Porgy and Bess du compositeur George Gershwin, auteur de la célèbre pièce Summertime. Cet événement phare de la programmation de l'Esplanade attire en moyenne 35 000 personnes par concert et constitue un incontournable de l'été montréalais.

Le festival de sports d'action Jackalope donne rendez-vous aux adeptes de sensations fortes les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août, en présence de la légende vivante de la planche à roulettes, Tony Hawk, ainsi que du planchiste québécois Pierre-Luc Gagnon, détenteur de huit médailles d'or au X-Games.

Les Jardineries seront également de la partie avec une programmation citoyenne inclusive, toujours dans le but de revitaliser des espaces méconnus de Montréal. Une programmation prévue à cet effet est d'ailleurs disponible sur la page Facebook des Jardineries, qui ouvriront officiellement le 9 juin. Une soirée préouverture des Jardineries aura lieu le 2 juin, en marge de la première édition des Premiers Vendredis.

L'Esplanade du Parc olympique ne serait pas la même sans le traditionnel feu de joie de la Fête nationale, le 23 juin prochain. Au menu : musique, camions de cuisine de rue, maquillage pour enfants et animation.

Les 8 et 9 juillet, l'Esplanade sera l'hôte des Quartiers complètement cirque, une initiative de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, où toute la famille peut participer à des activités ludiques axées sur les arts circassiens.

Enfin, l'Esplanade accueille une fois de plus la Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec, le dimanche 10 septembre, un grand rassemblement familial faisant la promotion de l'agriculture locale. L'an dernier, l'événement avait attiré près de 24 000 visiteurs en une seule journée.



...ainsi que des nouveautés

Quel est le secret le mieux gardé de la programmation de l'Esplanade Financière Sun Life? C'est sans aucun doute la Fiesta Olympica, qui aura lieu à chaque dimanche à compter du 4 juin prochain, de 16 h à 23 h. L'accès est gratuit pour petits et grands. Le secteur derrière le métro Pie-IX se transforme alors en piste de danse latine pour toute la famille, avec cours de danse, nourriture et rafraîchissements servis sur le site. Un must pour se déhancher!

Autre nouveauté cette année, l'édition 2017 des Championnats du monde des coursiers à vélos se tiendra sur l'Esplanade Financière Sun Life, les 12 et 13 août prochains. Cette compétition met en scène des coursiers à vélo venus de partout à travers le monde, qui s'affronteront dans une course à relais chronométrée. De nombreuses activités sont offertes pour les spectateurs lors de cet événement haut en couleur.

Sans oublier...

Le Centre de mini-tennis Le Smash sera à nouveau offert aux jeunes joueurs, avec ses terrains faits sur mesure pour les plus petits. L'endroit sera également le théâtre de la Mini Coupe Rogers, les 5 et 6 août. L'arrivée du Grand défi Pierre Lavoie sera quant à lui de retour au Parc olympique, les 18 et 19 juin prochains. Sans oublier Y'a Quelqu'un l'aut' bord du mur, Vélopousse Maisonneuve, ainsi que les Journées de la culture, le dimanche 1er octobre, où l'architecture sera à l'honneur.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur des promoteurs créatifs et fidèles, qui ont à coeur le développement de l'Esplanade comme lieu de prédilection d'événements de petite et grande envergure », poursuit Michel Labrecque. « Cette année encore, Le Parc olympique sera animé tout l'été en offrant une programmation riche et rassembleuse pour toute la population », conclut-il.

Calendrier estival 2017 Esplanade Financière Sun Life

Les Premiers Vendredis 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1erseptembre, 6 octobre Fiesta Olympica tous les dimanches, à compter du 4 juin jusqu'au 1er octobre Y'a quelqu'un l'aut' bord du mur juin à octobre Centre de mini-tennis Le Smash juin à octobre Les Jardineries du 2 juin au 13 octobre Vélopousse Maisonneuve 24 juin au 11 septembre la Grande récompense du Grand défi Pierre Lavoie 17-18 juin Célébrations de la Fête nationale 23 juin MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 8-9 juillet Mini Coupe Rogers 5-6 août OSM et Kent Nagano sur l'Esplanade Financière Sun Life 10 août Festival de sports d'action Jackalope 18-19-20 août Portes ouvertes sur les fermes du Québec 10 septembre

