Trenton Burton remporte le Prix d'excellence étudiant SCRP/CNW 2017

KELOWNA, BC, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) et le Groupe CNW ont remis à Trenton Burton le Prix d'excellence étudiant SCRP/Groupe CNW 2017. Burton a été récompensé dans le cadre du Gala des Prix d'excellence d'Illuminate 2017, le 30 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique. Incapable d'être sur place afin de recevoir son prix en personne, Burton a partagé son appréciation par une courte vidéo de remerciement.

« Un grand merci à CNW et à la SCRP de m'avoir accordé ce prix, » dit Burton dans son message vidéo. « C'est tellement important que tout le travail que j'ai effectué au fil des deux dernières années au Red River College de Winnipeg ait porté fruit, et je suis tellement heureux qu'il soit récompensé d'une si belle façon. Je suis honoré d'accepter ce prix. »

Créé conjointement par la SCRP et CNW, une entreprise Cision, le prix souligne l'excellence étudiante dans le domaine des relations publiques. Les coordonnateurs et formateurs des programmes de relations publiques de partout au Canada mettent des candidats en nomination. Les étudiants admissibles doivent être présentement inscrits à la dernière année (ou l'équivalent) d'un programme de relations publiques à temps complet reconnu dispensé par un établissement postsecondaire canadien.

Les lauréats reçoivent un certificat ainsi qu'une bourse de 1000 $ en argent de la part de CNW » La SCRP offre à Burton une année de cotisation à titre de membre affilié, statut conçu spécialement à l'intention des nouveaux arrivants dans la profession au terme de leurs études postsecondaires en relations publiques.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

