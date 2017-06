Mary Barker, ARP, FSCRP(H), LM lauréate du Prix commémoratif Philip A. Novikoff 2017







KELOWNA, C.-B, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a rendu hommage à une enseignante respectée, mentor et membre à vie de la SCRP, Mary Barker ARP, FSCRP(H) LM, en lui remettant le Prix commémoratif Philip A. Novikoff 2017. Madame Barker a été récompensée pour son service exceptionnel et prolongé à titre de professionnelle des relations publiques. Elle a reçu un certificat et une bourse en argent de la part de ses pairs lors de la journée de clôture d'Illuminate 2017, la Conférence nationale de la SCRP, le 30 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique.

« Bien que la terminologie ait changé au fil des ans, le processus fondamental des relations publiques demeure le même », dit Mme Barker. Elle a continué à encourager ses collègues relationnistes à s'impliquer activement, non seulement au sein de leur association professionnelle, mais aussi en partageant leurs talents de façon bénévole avec les organismes de leur communauté. Nous ferons ainsi mieux comprendre les relations publiques aux personnes de l'extérieur de la profession », explique-t-elle.

Créé en 1989 afin d'honorer la mémoire d'un membre de longue date de la SCRP, le regretté Philip A. Novikoff, ce prix est décerné annuellement à un membre de la SCRP qui a fait progresser le statut de la profession des relations publiques au Canada. Le lauréat contribue à l'avancement de la SCRP et au progrès de la communauté.

La carrière de Mme Barker l'a amené à la pratique et à l'enseignement des relations publiques. La plus grande part de sa pratique a été auprès d'établissement d'enseignement et des professions de l'ingénierie et du droit. À titre d'éducatrice, elle a enseigné aux programmes de certificat et de diplôme des années 1970 aux années 1990 à Halifax, en Nouvelle-Écosse et à Melbourne, en Australie, en plus de servir de mentor et de conférencière invitée à plusieurs étudiants et de nombreuses classes au fil des ans. Pendant de longues années, elle a rendu visite aux étudiants de première année en relations publiques de MSVU afin de leur faire comprendre l'importance du professionnalisme en relations publiques.

« Madame Barker est une championne de la SCRP, tant à l'échelle locale que nationale. Elle a toujours beaucoup de succès à impliquer ses étudiants de première année dans les activités et discussions de la SCRP à propos du code de déontologie, selon une des neuf personnes qui l'ont mise en nomination. À titre de mentor, Mary a aidé plusieurs étudiants de l'Université Mount Saint Vincent, ainsi que du programme de relations publiques du Nova Scotia Community College, à devenir des communicateurs efficaces et des membres actifs de leurs associations professionnelles. »

Le Prix commémoratif Philip A. Novikoff était un des neuf Grand prix présentés cette année dans le cadre de ce sommet de trois jours. Les Grands prix de la SCRP soulignent l'implication exceptionnelle dans la profession des relations publiques et les lauréats sont mis en nomination par leurs pairs.

