Le Northern Development Initiative Trust reçoit le prix commémoratif Don Rennie 2017

KELOWNA, BC, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a nommé le Northern Development Initiative Trust lauréat du Prix commémoratif Don Rennie d'excellence en relations publiques gouvernementales 2017. Le prix a été décerné au cours du Gala des Prix d'excellence, à la soirée de clôture d'Illuminate 2017, la Conférence nationale de la SCRP, à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 30 mai. Le rédacteur en chef de Playbook, Joel McKay, chef de la direction du Trust et son président Evan Saugstad, ont accepté le prix en personne.

« C'est un incroyable honneur pour le Trust de recevoir ce prix. La trousse Small Town P.R. Playbook est une trousse destinée aux petites localités afin d'améliorer leur implication auprès des résidents et des principaux intervenants. La trousse met aussi en valeur le travail incroyable accompli dans ce domaine par les petites localités de la Colombie-Britannique. Nous souhaitons remercier la Société canadienne des relations publiques pour cet honneur », dit Joel McKay.

La trousse Small Town PR Playbook est un outil accessible destiné aux administrateurs communautaires qui n'ont pas d'équipe de communication afin de les aider à affronter les enjeux de communication avec la même confiance que les grandes municipalités. Cette ressource utile regorge de sommaires, d'études de cas, d'outils et de graphiques illustrant les opinions, approches et expériences des experts fournis par plus de deux douzaines de professionnels des relations publiques de la Colombie-Britannique. La trousse met aussi en valeur les petites localités qui réagissent aux situations de défi par des moyens innovateurs de partage d'information, d'implication et de consultation du public.

Le Prix est présenté annuellement en hommage à Don Rennie, un membre de la SCRP qui a contribué à changer le visage des communications gouvernementales au Canada par son rôle crucial dans le développement et l'adoption de nouvelles politiques de communication englobant tous les ministères du gouvernement fédéral.

Le Prix commémoratif Don Rennie était un des neuf Grands prix présentés au cours des trois jours de ce sommet. Les Grands Prix de la SCRP soulignent une implication exceptionnelle envers la profession des relations publiques et les lauréats sont mis en nomination par leurs pairs.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

